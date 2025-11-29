Dos muertos y un herido grave en tres atropellos este viernes en Madrid

Un viernes negro en la Comunidad de Madrid. Dos personas han fallecido y una ha resultado herida con carácter de gravedad en los tres atropellos que han ocurrido este viernes por la tarde en la ciudad de Madrid.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo. Samur-Protección Civil ha declarado los fallecimientos tras practicar la reanimación cardiopulmonar.

Por último, un hombre también ha resultado herido grave en un atropello en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 12. Ha sido trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los servicios de emergencias.

La Policía Municipal de Madrid está investigando los atropellos que han tenido lugar en la capital y efectivos de la Guardia Civil investigan el ocurrido en la carretera M-50.