Dos de los municipios con menos paro de España son madrileños

Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid se encuentran en la lista de municipios de España con menos paro, seguidos de las localidades de Cataluña Sant Cugat, Barcelona, Castelldefels y Lleida, según reflejan los datos de la estadística 'Indicadores Urbanos 2025' del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha tenido acceso Europa Press. Por contra, La Línea de la Concepción (Cádiz), con una tasa del 28,6%, el municipio jiennense de Linares (27,6%), son los municipios con más paro del país, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 28,6% y del 27,6%, respectivamente. Les siguen las ciudades autónomas de Melilla, con una tasa del 26,5%, y Ceuta (26,3%).

En el otro extremo, Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, y Las Rozas, en Madrid, son los municipios de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 5% y del 5,4%. Les siguen San Sebastián (Guipúzcoa), con un 5,5%, y Castelldefels (Barcelona), con una tasa del 6,3%. Sant Cugat y Las Rozas repiten en esta edición como dos de los tres municipios con menor tasa de paro, pero Pozuelo, que en el anterior informe, de hace un año, figuraba en segunda posición, ya no aparece entre los 15 primeros municipios con menor desempleo.

De los 15 municipios con mayores tasas medias de paro estimadas para 2024, la mayoría se encuentran en Andalucía. Así, además de los ya mencionados, hay que sumar también a Granada (24,5%), Algeciras (22,6%), Armilla (22%), Jerez de la Frontera (21,8%), Jaén (21,7%), Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (20,3% en ambos casos), Almería (20,1%), Córdoba (19,6%) y Chiclana de la Frontera (19,5%).