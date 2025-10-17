Educación afina con los rectores de las universidades madrileñas la financiación

Las universidades públicas madrileñas negocian con el Gobierno autonómico un sistema de financiación plurianual, con una planificación a seis años y una revisión cada cinco, que no termina de llegar a buen puerto. Se trata del nuevo enfoque que quedará recogido en la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que impulsa el Ejecutivo regional. La negociación, por ahora, no termina de convencer a los rectores, en un momento que coincide con el cese de la viceconsejera Ana Ramírez (hasta ahora encargada de las conversaciones) y su sustitución por la doctora en Derecho y diputada del PP en la Asamblea de Madrid Mercedes Zarzalejos, conocida por haber liderado la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense a la mujer de Pedro Sánchez.

Se da la circunstancia, además, de que a finales de octubre está previsto que se presente el proyecto de Presupuestos para 2026, lo que incrementa la urgencia de cerrar este asunto. Pese a que existe una buena predisposición entre ambas partes, fuentes universitarias consultadas por este diario consideran «claramente insuficiente» la propuesta que el Gobierno ha trasladado a la mesa negociadora sobre el nuevo modelo de financiación. Temen que el incremento previsto «se diluya» al incluir nuevas partidas específicas que apenas dejarán margen para reforzar los fondos ordinarios, lo que aleja, por ahora, la propuesta de la ambición reformista de la que se venía hablando, según las mismas fuentes.

La Consejería, no obstante, tiene previsto comunicar la financiación nominativa a cada universidad la próxima semana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ayer con determinación en la Asamblea de Madrid que «vamos a poner al día el sistema de financiación de las universidades públicas» de la región, convencida de que Madrid se ha consolidado como una potencia universitaria en español. En su intervención, la líder autonómica subrayó que el nuevo sistema permitirá a las universidades contar con fondos suficientes no solo para su normal funcionamiento, sino también para afrontar nuevos retos académicos y de investigación.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante su comparecencia en la Asamblea (a petición de Más Madrid), informó de que el préstamo solicitado por la Universidad Complutense, de 34,5 millones de euros, se concederá de manera inminente. Un procedimiento que, según dijo, no es la primera vez que se aplica en el sistema universitario y que trata de hacer frente a su «deficitaria situación económica».

Antonio Sánchez, portavoz de Más Madrid, defendió que no se trata de un «rescate», sino de una «deuda histórica» que el Gobierno regional tiene con la universidad pública. «Aunque le den el préstamo, esta deuda empezará a ser saldada», afirmó. El PSOE, a través del diputado Horacio Díez, fue más allá y exigió al Ejecutivo autonómico que asumiera el coste del préstamo a la Complutense, al verse la universidad obligada a pedirlo para poder pagar sueldos. Por su parte, el diputado de Vox, José Antonio Fúster, insistió en la necesidad de que las universidades rindan cuentas sobre cómo emplean el dinero público.