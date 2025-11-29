La empresa madrileña que revoluciona con IA la búsqueda de objetos perdidos

Perder objetos en el autobús, un avión o un establecimiento comercial es más habitual de lo que parece. Y quien nos puede ayudar a recuperarlos es, curiosamente, la Inteligencia Artificial. De hecho, una pyme madrileña, Foundspot, ha logrado desarrollar un algoritmo capaz de transformar las oficinas de objetos perdidos. Gracias a la financiación del Ejecutivo regional, la empresa podrá perfeccionar y extender su tecnología, que ya reduce drásticamente los tiempos de gestión. ¿Cómo se haría? «El proceso es muy sencillo. Cuando un pasajero pierde algo, entra en la plataforma, identifica qué ha perdido, cuándo y dónde. Del mismo modo, el personal de las empresas registra los objetos encontrados. En ese momento, el algoritmo de IA busca coincidencias y avisa automáticamente a ambas partes, optimizando la gestión», explica José Postigo, CEO de Foundspot. La automatización del proceso elimina la carga manual que venía ralentizando estas búsquedas de objetos.

Este avance tecnológico ha permitido aumentar la tasa de devolución entre un 80% y un 400%. Pero el dato más llamativo es la reducción de los tiempos: «Antes se tardaba entre una y dos semanas en encontrar un objeto. Ahora, es cuestión de uno o dos días que se puede resolver», asegura Postigo. La Consejería de Digitalización, responsable de la subvención concedida, destaca la importancia estratégica de este tipo de desarrollos. Según sus datos, el algoritmo inteligente de Foundspot mejora la eficacia de búsqueda entre un 5% y un 15% respecto a su versión original y reduce los tiempos de gestión entre un 400% y un 600%. Y es que el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha hecho una apuesta por fomentar proyectos de IA que aumenten la competitividad del tejido empresarial madrileño. De hecho, ya se han financiado casi un centenar de iniciativas similares, con una inversión de 10 millones de euros, dentro del programa europeo Retech. La tecnología que usa Foundspot tiene un funcionamiento intuitivo, aunque el desarrollo ha tenido su complejidad. Postigo admite que el desafío principal fue «enseñar a la máquina». «Nuestro trabajo ha sido educar a la IA, indicarle qué coincidencias son reales y cuáles no. Una vez aprende esas pautas, opera infinitamente más rápido que un humano».

Así, el algoritmo analiza textos, descripciones y contextos de manera similar a como lo haría una persona, pero con la capacidad de procesar miles de registros simultáneos sin margen de error. La plataforma no solo se utiliza en empresas de autobuses. Su mayor despliegue está en el sector aéreo. Foundspot trabaja ya con aerolíneas como el grupo Iberia.

►Hay aerolíneas que recibían entre 200 y 400 reclamaciones diarias. Era imposible asumirlo. Con Foundspot, todo se gestiona automáticamente, y las tasas de devolución han aumentado hasta un 400%.

►La herramienta, ofrece un valor añadido: el envío del objeto al domicilio del propietario, esté donde esté. «El año pasado hicimos envíos a más de 86 países», señala Postigo.

►Los objetos no reclamados se destinan a ONG u organismos sociales, lo que complementa un ciclo que evita el desperdicio material y contribuye a proyectos solidarios. Recuperar objetos también reduce la huella de carbono, al evitar la compra de nuevos productos.