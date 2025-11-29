Una empresa madrileña utiliza la Inteligencia Artificial para encontrar objetos perdidos

La Comunidad de Madrid ha concedido una ayuda de 66.088 euros a una empresa madrileña para financiar un proyecto que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para encontrar los objetos perdidos.

Esta idea, respaldada por el Gobierno regional, ha sido diseñada por la pyme Foundstop y es una versión mejorada de la plataforma con la que esta compañía empezó a trabajar, ha desgranado la Comunidad.

La iniciativa se basa en un modelo inteligente que conecta los sistemas informáticos de las oficinas de objetos perdidos de lugares donde se extravían un mayor número de pertenencias, como aviones, autobuses, hoteles o taxis, con las reclamaciones que interponen los usuarios.

La aplicación cruza automáticamente la información y encuentra las coincidencias entre la descripción realizada por la persona y la aportada en el registro de enseres olvidados.

Según los responsables de la empresa, esta herramienta mejora la búsqueda entre un 5 y un 15% y reduce los tiempos de gestión entre un 400 y un 600%, es decir, que se encuentran más objetos en menos tiempo. Estos se pueden recuperar en un plazo máximo de dos días, cuando antes se empleaba entre una y dos semanas.

La Consejería de Digitalización ha invertido ya 10 millones de euros para financiar casi un centenar de proyectos que se basan en Inteligencia Artificial con el objetivo de mejorar los procesos y la eficiencia de pequeñas y medianas empresas del tejido industrial madrileño.

Esta cuantía se enmarca en el Programa Europeo de Redes de Especialización Tecnológica (Retech), con el que se persigue apoyar a las industrias de la región para integrar en ellas las nuevas tecnologías.