La EMT programa dos días gratis en los autobuses de Madrid

Los viajes en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) volverán a ser gratuitos los próximos 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a los colegios y como refuerzo del plan especial de movilidad puesto en marcha por el Ayuntamiento para minimizar el impacto de las grandes obras que actualmente tienen lugar en la capital. Desde las 00:00 horas del lunes 8 de septiembre hasta las 23:59 h del martes 9 de septiembre, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito, excepto en la línea Exprés Aeropuerto. Como en ocasiones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste alguno.

Asimismo, por tercera vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad se suma a estas jornadas, y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración serán gratuitos durante ambos días. El sistema, convertido en una alternativa firme de movilidad sostenible, cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas distribuidas por los 21 distritos, alcanzaron los 9,95 millones de viajes en 2024. En las anteriores jornadas de gratuidad, se realizaron más de 61.000 viajes con contrato básico.

El fomento del autobús y el servicio de bicimad son elementos clave para impulsar la movilidad sostenible en Madrid, especialmente en unas jornadas en las que la movilidad puede llegar a ser más compleja debido a las obras y al elevado número de desplazamientos previsto con motivo del comienzo de la actividad escolar. Con esta medida, el Ayuntamiento busca promocionar el transporte público.

Más de 13 millones de viajeros beneficiados

EMT Madrid lleva casi cinco años poniendo en marcha esta medida. Desde enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena, la empresa municipal ha activado 66 jornadas de gratuidad, distribuidas en 26 períodos, durante los que se han transportado más de 70,23 millones de viajeros y beneficiado más de 13,82 millones de usuarios no habituales del transporte público. De nuevo en 2021 se volvió a activar la gratuidad para actuar durante la hora punta del transporte público del 1 al 15 de septiembre, en horario de 7:00 a 9:00 h. Posteriormente, en noviembre, se recuperó como incentivo durante las fechas del Black Friday.

En 2022, la gratuidad se activó los días 10 y 11 de enero y 19 y 20 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Dos meses después, coincidiendo con la cumbre de la OTAN en nuestra ciudad, los días 28, 29 y 30 de junio, los autobuses volvieron a ser gratuitos. En septiembre, la medida se puso en marcha en dos ocasiones: el día 1 y los días 7 y 8 para acompañar la vuelta al trabajo y a los colegios. El primer lunes de octubre también se activó la gratuidad, y a finales de noviembre volvió a aplicarse durante el fin de semana del Black Friday, transportando a más de tres millones de viajeros. La última jornada de gratuidad de 2022 fue el 12 de diciembre, con motivo de la vuelta del puente de la Constitución.

Durante 2023, la gratuidad se aplicó en seis ocasiones: en enero, tras las vacaciones de Navidad; en abril, durante dos jornadas después de Semana Santa; a principios de septiembre, durante cinco jornadas consecutivas; el primer lunes de octubre; y en noviembre, durante las tres jornadas del Black Friday, en las que se transportaron más de 3,6 millones de viajeros. Por último, en diciembre, tras el puente de la Constitución.

En 2024, la gratuidad en EMT Madrid se activó los días 8 y 9 de enero; 2 y 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa; y 2, 9 y 10 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral y la vuelta a los colegios tras las vacaciones de verano. La medida se aplicó nuevamente durante el fin de semana del Black Friday, transportando a más de tres millones de viajeros.

En 2025, la gratuidad se ha puesto en marcha en enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa; el 29 de abril, jornada posterior al apagón; y el 1 de septiembre, con el inicio de la actividad laboral.

El Ayuntamiento de Madrid continuará activando esta medida en jornadas con altos niveles de tráfico, así como en episodios de alta contaminación.