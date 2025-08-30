El encierro de San Sebastián de Los Reyes de hoy alcanza el mayor número de heridos de este año

El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este sábado con once heridos, de ellos nueve leves, que ya han sido dados de alta, y otros dos que están siendo evaluados en los hospitales de campaña tras haber sufrido dos traumatismos fuertes, uno en la pierna y el otro en el brazo.

Así lo ha indicado al término del encierro el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez, tras esta carrera, que ha durado 2:29 minutos y en la que han participado alrededor de 2.800 corredores, que se han puesto delante de los toros de las ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez.

Con todo, Martínez ha ensalzado que en lo que va de semana de fiestas los encierros han dejado únicamente un herido por asta de toro y, en general, no ha habido heridos graves en ningún encuentro.