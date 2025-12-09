Ensanche de Vallecas: una zona verde de 40.000 m2 con 400 nuevos árboles

En un perímetro delimitado por la avenida de las Suertes, la avenida del Ensanche de Vallecas y la calle de Cañada del Santísimo, se esconde una zona verde de casi 40.000 metros cuadrados en el distrito de Villa de Vallecas. Nunca mejor dicho lo de «esconde», ya que se encuentra infrautilizada. Eso al menos piensan los vecinos del barrio. Y también el Ayuntamiento de Madrid, que ya se ha puesto manos a la obra para repensar un espacio verde que aspira ahora a ser moderno, inclusivo y cohesionado.

El Área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo, que preside Borja Carabante, acaba de comenzar las obras, que contarán con una inversión de 1,1 millones de euros destinada a unos trabajos que se desarrollarán en un plazo de unos siete meses. A la hora de planificar el proyecto, el Consistorio ha realizado estudios previos de población en relación con los rangos de edad. También se han tenido en cuenta las necesidades vecinales y los usos actuales del parque, lo que ha permitido definir una serie de actuaciones específicas que respondan a la realidad social.

Hay varios puntos a destacar. Entre las mejoras, una de las más reseñables es la creación de nuevos itinerarios peatonales, cuya finalidad es conectar el parque con el tejido urbano circundante. Asimismo, se implantará una nueva zona estancial equipada con mesas de picnic, mientras que las áreas de descanso ya existentes se verán remodeladas. También se mantendrán la zona canina y las áreas infantiles actuales, a las que se añadirán nuevos juegos accesibles. La instalación de una zona deportiva de calistenia, concebida para responder a la demanda de la población joven –a partir de los datos obtenidos en los estudios poblacionales–, culminará el proyecto.

Pavimentos

En cuanto al pavimento, el nuevo parque incorporará diferentes tipologías adaptadas al uso previsto en cada zona. De este modo, se emplearán materiales específicos para los recorridos peatonales, las áreas deportivas, los espacios infantiles y los accesos, ofreciendo soluciones adecuadas a las necesidades de cada ámbito y garantizando funcionalidad, seguridad y durabilidad.

El actual carril bici será renovado, con un acabado superficial en color rojo y la colocación de la señalización horizontal correspondiente, con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la operatividad del mismo.

Respecto al sistema de drenaje y gestión de aguas pluviales, el criterio consiste en captar y almacenar la escorrentía para su posterior infiltración. Un método que, de acuerdo con los técnicos, reduce los riesgos de erosión, favorece la recarga natural de los acuíferos y evita escorrentías en los caminos de mayor pendiente. Para ello, se ejecutarán zanjas de drenaje, sistemas de infiltración y depósitos modulares, garantizando un tratamiento del agua respetuoso con el medio ambiente.

Obras de mejora de zonas verdes en el Ensanche de Vallecas. © Jesus G. Feria. Jesus G. Feria Fotógrafos

Biodiversidad

El punto fuerte del proyecto se encuentra en la renovación del arbolado. Se plantarán 415 nuevos árboles (264 ya formados y 151 ejemplares en plantón forestal), así como más de 11.400 arbustos, una cifra que surge tras los estudios realizados sobre las condiciones climáticas y las características del suelo.

En la selección de especies se ha priorizado la combinación de árboles caducifolios y perennes, dando preferencia a especies no alergénicas, lo que, en palabras del Ayuntamiento, asegura un aporte estético con variación estacional de color y textura. Y es que uno de los pilares del proyecto es la revegetación del ámbito, siguiendo criterios ecológicos, climáticos y paisajísticos, para garantizar un desarrollo vegetal óptimo, la conservación de la actividad biológica y la estabilidad ecosistémica.

Por otro lado, los parterres y zonas de sombra contarán con acolchados naturales de corteza de pino, lo que favorecerá la reducción de la evapotranspiración, conservará la humedad, aportará materia orgánica y fomentará la fauna microbiana del suelo.

Iluminación y mobiliario

El nuevo parque mantendrá la red de alumbrado público existente, pero mejorando su diseño y aplicando criterios de eficiencia energética y requerimientos luminotécnicos. Se incrementará la luz en las zonas estanciales y en los itinerarios peatonales, con el fin de aumentar la seguridad durante el horario nocturno.

Por último, el nuevo mobiliario incorporará bancos y elementos urbanos adaptados a la normativa de accesibilidad, ubicados estratégicamente para garantizar la comodidad y el descanso en diversos puntos.

Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que esta reforma se enmarca dentro de su estrategia municipal destinada a la mejora integral de las zonas verdes. Desde 2019 se ha realizado una inversión de 108 millones de euros, destinada a la ejecución de 124 proyectos, de los cuales 112 se encuentran ya finalizados.