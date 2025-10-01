¿Eres amante de las patatas fritas? Este es el local de moda que triunfa en Madrid

Las patatas fritas son un complemento perfecto para una buena hamburguesa o filete. Hasta ahora, su protagonismo había sido delegado a un segundo plano, siendo vistas como un mero acompañamiento al plato principal. Sin embargo, hay quienes consideran que este alimento que tanto gusta a la mayor parte de la población merece un papel más protagonista. Malditas Fritas es un claro ejemplo de ello. Este pequeño local, ubicado en la famosa plaza del Dos de Mayo de la capital española, ha hecho de la patata frita una religión. En su carta es la clara protagonista.

Sus tres tamaños, que van desde 'un puñao', pasando por 'muchas', hasta 'mogollón', ofrecen una bandeja de patatas fritas acompañadas de todo tipo de salsas al gusto, como kétchup, salsa mayo, mostaza, barbacoa y alioli. Uno de los elementos más curiosos de la carta es que ofrece numerosos 'toppings' como un rulo de queso de cabra, grana padano, jalapeños, cebolla caramelizada o pepinillo, entre otros.

Los precios

Los nuevos locales que abren en Madrid no suelen caracterizarse por sus bajos precios, ya que el encarecimiento de los ingredientes y mano de obra hace imposible mantener las cartas de hace años. No obstante, Malditas Fritas ofrece una carta que no supera los siete euros. Su versión pequeña tiene un precio de 4,80 euros con una salsa incluida. La mediana cuesta 5,90 euros, y la más grande 8,90 euros. La mayoría de 'toppings' tienen un coste extra de 0,90 céntimos.

Además, la carta ofrece cuatro tipos de sabores. Para los más tradicionales, están 'las de toda la vida', pero también las venden con cajún, limón y pimienta, o furikake, que es un condimento utilizado en la gastronomía japonesa para potenciar el sabor.

Patatas fritas con toppings Malditas fritas

Viral en redes sociales

El local ya se ha hecho viral en redes sociales, especialmente en TikTok. Los vídeos sobre su apertura suman cientos de miles de reproducciones, y más de 14.000 usuarios se lo han guardado para probarlo próximamente. Los clientes que lo han probado parecen estar más que satisfechos con el resultado, aunque hay quienes consideran que los precios son elevados.

"Será de coña el precio", comentó un usuario en uno de los vídeos, insinuando que era muy elevado para un plato de esas características, a lo que otros contestaban: "En un puesto de feria te cobran más por echarte kétchup y las patatas en un vaso", asegura. En cualquier caso, este concepto que rinde culto a las patatas fritas parece estar calando entre el público, especialmente el joven, que es el que cada vez recurre más a plataformas como TikTok o Instagram para consultar restaurantes, locales, eventos, etc.