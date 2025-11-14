La Escolanía de El Escorial llega al teatro Fernán Gómez: un único concierto de Navidad

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ofrecerá el domingo 14 de diciembre, a las 19:00 horas, el Gran concierto de Navidad, un único recital en Madrid a cargo de la Escolanía de El Escorial que podrá disfrutarse en la Sala Guirau del centro cultural.

La Escolanía es una institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La compone un grupo de 40 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 17 años y que, no solo dedican su tiempo al estudio académico, sino que reciben una formación integral con una atención especial a la música. José María Abad Bolufer es su director artístico y Pedro Alberto Sánchez, el maestro de capilla.

El programa de este concierto tendrá como hilo conductor la canción de cuna. Su sencilla melodía y su balanceo lento, afirma Sánchez, “crean un equilibrio perfecto entre la melodía expresiva y el carácter sereno de la obra. Es un canto íntimo que nos traslada a un ambiente de ensoñación”. La Canción de cuna, Lullaby, Wiegenlied, Berceuse, Balulalow… está presente en múltiples villancicos navideños, algunos de los cuales se interpretarán durante este concierto.

Programa Gran Concierto de Navidad

Escolanía del Real Monasterio de El Escorial

Director Artístico: José María Abad Bolufer

Maestro de Capilla: Pedro Alberto Sánchez

Pianista: Yulia Kazharskaya

Primera parte:

Guten Abend, gut´nacht (Arr. John Levaitt) Johannes Brahms

Balulalow Peter Warlock

Gaudete Christus est natus Anónimo medieval

Birjina gaztetto (The Angel Gabriel) Edgar Pettman - John Raymond Howell

Softly Will Todd

Angel´s Carol John Rutter

A la nanita nana Eduardo Cifre

The seal Lullaby Eric Whitacre

Segunda parte:

El Nacimiento (Vidala catamarqueña) Ariel Ramírez

Canción de cuna (Wiegenlied) Max Reger

Al filo de medianoche Anónimo

White Christmas Irving Berlin

Stille Nacht, heiligen Nacht Franz Grüber

The Ground (Sunrise Mass) Ola Gjeilo

Gloria (A little Jazz Mass) Bob Chilcott

Quelle est cette odeur agradéable? David Willcocks

Jazzy Jingle Bells Waltz Becki Slage Mayo-Lynn Shaw Bailey