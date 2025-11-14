Espectacular
La Escolanía de El Escorial llega al teatro Fernán Gómez: un único concierto de Navidad
Un recital en la capital con un programa que tendrá como hilo conductor la canción de cuna
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ofrecerá el domingo 14 de diciembre, a las 19:00 horas, el Gran concierto de Navidad, un único recital en Madrid a cargo de la Escolanía de El Escorial que podrá disfrutarse en la Sala Guirau del centro cultural.
La Escolanía es una institución musical fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La compone un grupo de 40 niños, cuyas edades oscilan entre los 9 y los 17 años y que, no solo dedican su tiempo al estudio académico, sino que reciben una formación integral con una atención especial a la música. José María Abad Bolufer es su director artístico y Pedro Alberto Sánchez, el maestro de capilla.
El programa de este concierto tendrá como hilo conductor la canción de cuna. Su sencilla melodía y su balanceo lento, afirma Sánchez, “crean un equilibrio perfecto entre la melodía expresiva y el carácter sereno de la obra. Es un canto íntimo que nos traslada a un ambiente de ensoñación”. La Canción de cuna, Lullaby, Wiegenlied, Berceuse, Balulalow… está presente en múltiples villancicos navideños, algunos de los cuales se interpretarán durante este concierto.
Programa Gran Concierto de Navidad
Escolanía del Real Monasterio de El Escorial
Director Artístico: José María Abad Bolufer
Maestro de Capilla: Pedro Alberto Sánchez
Pianista: Yulia Kazharskaya
Primera parte:
Guten Abend, gut´nacht (Arr. John Levaitt) Johannes Brahms
Balulalow Peter Warlock
Gaudete Christus est natus Anónimo medieval
Birjina gaztetto (The Angel Gabriel) Edgar Pettman - John Raymond Howell
Softly Will Todd
Angel´s Carol John Rutter
A la nanita nana Eduardo Cifre
The seal Lullaby Eric Whitacre
Segunda parte:
El Nacimiento (Vidala catamarqueña) Ariel Ramírez
Canción de cuna (Wiegenlied) Max Reger
Al filo de medianoche Anónimo
White Christmas Irving Berlin
Stille Nacht, heiligen Nacht Franz Grüber
The Ground (Sunrise Mass) Ola Gjeilo
Gloria (A little Jazz Mass) Bob Chilcott
Quelle est cette odeur agradéable? David Willcocks
Jazzy Jingle Bells Waltz Becki Slage Mayo-Lynn Shaw Bailey
✕
Accede a tu cuenta para comentar