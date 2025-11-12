La escritora Maite Cabrerizo presenta su libro “Solo cuatro palabras" en Madrid

«Tiempo es lo que más queremos, pero lo que peor usamos». Con esta reflexión, la escritora Maite Cabrerizo se adentra en una nueva aventura literaria con la publicación de su primer guion teatral «Solo cuatro palabras». Editada por Teatropo (Editorial Olé Libros), el libro se presenta el domingo 16 de noviembre en Madrid (Sala Jazzville) con la colaboración de la actriz, productora y directora de teatro, Blanca Oteyza. Un entremés literario lleno de sorpresas. Le acompañan también la dramaturga Susana Sierra y los actores Dima Farré y Pedro Espino. El guion refleja dos escenarios enfrentados. A un lado del ring (de la vida), unos padres ancianos que esperan en su pueblo, Amapola, la visita del hijo que nunca tiene tiempo. Y al otro lado, el hijo, en la gran ciudad, un reconocido director de cine que busca desesperadamente un guion con el que hacerse ganador de los Premios Amodio (Amor). Después de mucho buscar historias, de largas noches de insomnio y de alcohol, se da cuenta de que el mejor guion que le puede llevar a pisar la alfombra roja lo tiene cerca, tan cerca que duele.

«Contar con Blanca Oteyza en la puesta de largo de este libro es un regalo para mí y para las personas que estén en la presentación”, explica Maite Cabrerizo, dejando entrever que habrá más que palabras.

«El título, Solo cuatro palabras, es un guiño a la forma con la que nuestros mayores comenzaban sus cartas en una época en la que no había teléfono ni móviles con WhatsApp», dice la escritora y periodista. Era la época de la emigración. Del pueblo a la ciudad para buscar trabajo. O Alemania o a Francia o Australia, para buscar futuro. La época del servicio militar obligatorio y en la que la única manera de comunicarte con los tuyos, con las novias, con los novios, era por carta. Con sólo cuatro palabras valía. «Pero, aunque breves, estas cartas servían para saber que estabas cerca, que estabas ahí

si te necesitaban. Solo cuatro palabras permiten dar pinceladas de una vida. Pero hoy en día ya no hay tiempo. Quizás ni ganas. Ni siquiera para cuatro palabras», subraya la autora, en una lectura que invita a la reflexión.

Según Blanca Oteyza, que ha prologado el libro, «Maite convierte estas tres palabras en todo un universo de realidades, sentimientos, emociones, significados, frustraciones y esperanzas. Esta obra es la mezcla entre realismo mágico y la crudeza más absoluta del momento descarnado de nuestro presente: la soledad».