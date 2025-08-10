Esta es la fecha de inicio del próximo curso escolar en septiembre

La Comunidad de Madrid comenzará el 8 de septiembre el curso escolar 2025-26 en Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional volverán a las aulas un día más tarde, el 9 de septiembre.

Según el calendario del próximo curso escolar, las vacaciones de Navidad serán del 20 de diciembre al 7 de enero, y el periodo no lectivo en Semana Santa se prolongará desde el 27 de marzo al 6 de abril, indica la Comunidad de Madrid.

El calendario, como apunta el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), fija el 10 de septiembre como arranque de curso para los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Además, el 9 de septiembre se abrirán las aulas de los Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO.

El 18 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los Centros de Educación de Personas Adultas, y el día 19 se pondrá en marcha el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte.

El 8 de diciembre será festividad de carácter general y, además, serán no lectivos el 13 de octubre y el 3 de noviembre, indica la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

El curso terminará el 19 de junio en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Educación de Adultos.

Los alumnos de 1º de Bachillerato también concluirán este mismo día, mientras que para los de 2º curso las fechas se adaptarán a las necesidades derivadas de la realización de la evaluación final y de los procedimientos de admisión en las universidades.

En las Escuelas Infantiles y Casas de Niños el curso concluirá el 31 de julio, según el calendario que podrá consultarse en la web institucional www.comunidad.madrid.