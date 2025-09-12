Esta es la fecha en la que podrás tener el abono transporte en el móvil: buscan voluntarios para probarlo

El pasado mes de julio supuso un avance en la digitalización del uso del transporte público en Madrid. En su día, ya se anunció la posibilidad de incorporar la tarjeta de transporte público personal al teléfono móvil, a través de una nueva aplicación. Para ello, el Consorcio Regional de Transportes invitó a 4.000 usuarios a utilizarla y contar su experiencia.

Tras meses de pruebas con la nueva aplicación, el CRTM ha anunciado la fecha prevista para poder usar el abono trasporte sin necesidad de llevar la tarjeta física. Este avance digital supondrá un cambio en el uso del transporte público madrileño, aunque aún no se sabe si estará disponible para todo tipo de usuarios.

El abono transporte en el móvil

Según ha indicado el Gobierno regional, se espera que los usuarios puedan utilizar el abono transporte en sus dispositivos móviles a partir de noviembre. Sin embargo, desde sus redes sociales han anunciado una nueva convocatoria de voluntarios interesados en probar la nueva aplicación. Esta, tal y como indica el Consorcio Regional de Transportes, de momento solo está disponible para tecnología Android, por lo que iOS (Apple) sigue fuera de combate.

Por motivos de seguridad y prevenir el fraude, el CRTM ha avisado de que no se podrá usar al mismo tiempo la tarjeta física y la digital, ya que el sistema permite una tarjeta activa por usuario. Es decir, si activas la tarjeta en la aplicación automáticamente la física quedará deshabilitada.

Cómo ser voluntario

Para poder participar en la prueba, necesitas disponer de una tarjeta personal física, así como un dispositivo con el sistema operativo Android 9.0 o versiones posteriores, pero con tecnología NFC. Además, deberás disponer de la aplicación de Google Wallet, que es donde quedará guardada. Al inscribirte, recibirás a través de un correo electrónico, un enlace de descarga con instrucciones para activar el servicio.

Al finalizar el periodo de prueba, los voluntarios podrán seguir utilizando la aplicación con la tarjeta digital. Durante ese tiempo, el Consorcio de Transportes recoge opiniones y experiencias para seguir ajustando el sistema antes de lanzarlo a todo el mundo. Con esto, unas 8.000 personas ya habrán probado la app 'MiTarjetaTransporte'.