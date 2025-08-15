Estabilizado un incendio de vegetación junto a una zona comercial de Pozuelo próxima a la M-40

Un incendio de vegetación declarado este viernes en Pozuelo de Alarcón, próximo a la M-40 y a un área comercial del municipio, ha sido estabilizado sin que se hayan registrado heridos, según informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

El fuego, que también afectó a varios árboles de un pinar cercano, fue controlado gracias a la intervención de cuatro helicópteros y ocho dotaciones terrestres de bomberos, que continúan realizando labores de enfriamiento y remate del perímetro. El dispositivo sanitario preventivo y la regulación del tráfico estuvieron a cargo del SEAPA (Servicio de Emergencias de Pozuelo), así como de la Policía Local y Nacional.

La Comunidad de Madrid mantiene activas medidas especiales por el alto riesgo de incendio forestal en todo el territorio durante los días 15, 16, 17 y 18 de agosto. Entre ellas, está prohibido el uso de maquinaria o equipos que puedan generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, así como el lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros a su alrededor.

Por otro lado, la región ha enviado medios de apoyo a Castilla y León para colaborar en la extinción del incendio forestal declarado en Herradón de Pinares (Ávila). En total, se han desplazado dos brigadas helitransportadas, cuatro bombas forestales, una nodriza, un oficial y un suboficial.