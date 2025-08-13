En estado grave un hombre atropellado en una terraza de Aranjuez

Un hombre de 64 años resultó gravemente herido esta madrugada en la calle Infantas de Aranjuez tras ser atropellado por un turismo que se salió de la vía y lo embistió mientras estaba sentado en una terraza. La víctima sufrió politraumatismos severos. Los sanitarios del SUMMA 112 lograron estabilizarlo en el lugar antes de su traslado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid.