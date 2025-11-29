Este domingo los franceses vuelve a intentar tomar Madrid por Somosierra

Recordar la historia. Eso es lo que un, cada vez más numeroso grupo de entusiastas, se propone año a año. Y es que la Comunidad de Madrid se prepara para revivir este domingo la Batalla de Somosierra (1808), uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra de la Independencia, que este año estará más cerca de ser Bien de Interés Cultural (BIC) con la incoación de su expediente en la categoría de Sitio Histórico.

El campo de batalla cuya protección se tramita es el lugar donde, el 30 de noviembre de 1808, se enfrentaron las fuerzas españolas del general San Juan con la Grande Armée de Napoleón Bonaparte. Fue la única batalla librada en campo abierto en la Comunidad de Madrid durante la guerra y también la única que Napoleón dirigió personalmente en España.

En este conflicto, las tropas españolas compuestas por unos 9.000 hombres -en su mayoría sin experiencia de combate- alcanzaron el puerto el 18 de noviembre al mando del general San Juan. El ejército incluía regimientos de infantería, milicias provinciales, unos 400 jinetes, 200 artilleros y 16 cañones en cuatro baterías escalonadas a lo largo de la subida.

Frente a ellas avanzaba la Grande Armée, compuesta por tres regimientos de infantería (7.500 hombres), varios regimientos de caballería con 2.500 jinetes y 678 lanceros polacos, además de dos divisiones de reserva con otros 10.000 soldados.

A primera hora de la mañana del 30, el ejército francés se situó en la vertiente segoviana del puerto y trató de avanzar por el fondo del valle mientras unidades de infantería intentaban envolver las posiciones españolas por las alturas. Pero la topografía abrupta, el fuego de los tiradores y la artillería española frenaron su avance.

Hacia las once, con la niebla disipándose, Napoleón fue informado de las dificultades. Entonces, tomó la decisión que marcaría la batalla: ordenó a la caballería ligera polaca cargar contra las baterías españolas, situadas en sucesivos recodos del camino. La carga duró apenas unos minutos y decidió el destino del enfrentamiento con la victoria francesa.

Según recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultado por Europa Press, el enclave conserva de forma notable el paisaje y la configuración del terreno tal como eran en 1808, que discurría por el antiguo Camino Real y la Cañada Real Segoviana. Allí se mantienen elementos esenciales como la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad (1654), integrada en las defensas españolas, y los restos del fortín francés mandado construir por Napoleón tras la batalla para controlar el puerto.

A lo largo de diferentes prospecciones se han recuperado objetos militares como proyectiles de fusil y cañón, bayonetas, fragmentos de armas, botones de regimientos franceses e incluso balas de cañón. Estos materiales se conservan en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, el Museo del Ejército y el Ayuntamiento de Somosierra.

Pese a las modificaciones del terreno provocadas por carreteras y el ferrocarril durante los siglos XIX y XX, el BOCM subraya que Somosierra ha conservado en gran medida su carácter histórico, gracias a la ausencia de edificaciones fuera del casco urbano y al mantenimiento del paisaje tradicional.

El expediente reconoce así el valor estratégico del puerto de Somosierra, paso histórico entre las dos mesetas y punto clave para el avance francés hacia Madrid.

De este modo, el municipio de Somosierra celebrará una nueva edición de la recreación de esta batalla, con caballería, infantería y demostraciones de posiciones defensivas y ataque.

La jornada comenzará con una misa en memoria de los caídos, un acto que cada año ocupa un lugar central en la programación y que sirve para recordar a quienes participaron en el enfrentamiento del 30 de noviembre de 1808.

Después, las autoridades locales y los representantes invitados participarán en el acto institucional, donde se pondrá en valor la importancia estratégica que tuvo el puerto de Somosierra y el impacto que aquel hecho tuvo en la historia de la Sierra Norte. La presencia de representación francesa en el acto subrayará el espíritu de reconciliación y cooperación internacional.

El momento más esperado llegará a primera hora de la tarde, cuando los grupos de recreación histórica lleven a cabo la reproducción de la batalla. Tropas napoleónicas y fuerzas españolas realizarán una puesta en escena que permitirá al público observar cómo se desarrollaron las tácticas y movimientos del enfrentamiento original.

La jornada concluirá con un encuentro gastronómico, en el que vecinos y visitantes podrán compartir productos tradicionales locales.