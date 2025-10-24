Este es el bono cultural joven que supera al de España: es válido hasta los 30 años

En los últimos años, España ha impulsado distintas ayudas para acercar la cultura a los más jóvenes. Entre ellas, el Bono Cultural Joven es una iniciativa estatal puesta en marcha en 2022 por el Ministerio de Cultura para "celebrar" la mayoría de edad con una dosis de cine, teatro, música y libros. El bono, financiado con fondos públicos, permite gastar hasta 400 euros en productos, servicios y actividades culturales: desde la compra de libros, cómics o prensa hasta entradas de cine, teatro, danza o museos.

Según el Gobierno, su objetivo era fomentar "hábitos culturales duraderos" y apoyar a un sector especialmente castigado tras la pandemia. Sin embargo, lo han seguido manteniendo. No obstante, a pesar de todos los beneficios que ofrece a los más jóvenes, no es el único del que disponen una parte de la población española y además, a simple vista parece ser una opción mejor.

El mejor bono cultural joven de España

El JOBO (Joven Bono Cultural) es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid creada en 2017 y dirigida a jóvenes de 16 a 26 años empadronados en la capital. Sin embargo, ya se ha anunciado que de cara al año que viene se ampliará hasta los 30. Quienes dispongan de él, pueden acceder gratuitamente a espectáculos escénicos y musicales en una red de espacios culturales municipales. Entre ellos se encuentran el Teatro Español, las Naves del Español en Matadero, el Teatro Fernán Gómez o el Teatro Circo Price.

A diferencia del bono estatal, no se trata de una ayuda económica directa, sino de una entrada gratuita semanal para disfrutar de la programación cultural madrileña. Desde su puesta en marcha, el programa ha registrado miles de inscripciones y ha sido renovado anualmente por su buena acogida. Además, el Ayuntamiento ha ampliado su red de espacios y actividades, consolidando al JOBO como una herramienta eficaz para acceder a la cultura.

La gran diferencia entre ambos

Aunque comparten el propósito, ambos presentan diferencias notables. La más evidente es la edad de los beneficiarios. Mientras el nacional se limita a los que cumplen 18 años, el de Madrid abarca un público más amplio, lo que permite seguir disfrutando de la cultura sin coste. Otra diferencia clave es la naturaleza de la ayuda.

El bono del Ministerio de Cultura entrega 400 euros para gastar libremente en distintos productos o servicios culturales, tanto presenciales como digitales. En cambio, el JOBO no ofrece dinero, sino acceso gratuito a los teatros y centros culturales del Ayuntamiento de Madrid. Mientras uno fomenta el consumo cultural en general, y el otro promueve la asistencia al teatro y a los espectáculos en vivo.

Cómo solicitar el JOBO de Madrid

Para disfrutar del Joven Bono Cultural de Madrid, los interesados deben registrarse en la página oficial de Madrid Destino. El proceso es gratuito y completamente digital. Solo se necesita acreditar tener entre 16 y 26 años y estar empadronado en la ciudad de Madrid. Tras completar el registro, el usuario recibe un carné digital que le permite reservar y retirar entradas en los centros culturales municipales.