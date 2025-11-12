Este miércoles se abre al tráfico de vehículos el paso superior de Torrelodones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible abrirá este miércoles el tráfico de vehículos ligeros en el movimiento desde Torrelodones Pueblo hacia Torrelodones Colonia, además del tránsito peatonal y ciclista que ya estaba abierto dentro de las obras de reparación que se están ejecutando en el paso superior situado en el kilómetro 30,25 de la autovía A-6.

Según ha informado el Ministerio, el presupuesto vigente de la actuación es de 4,04 millones de euros (IVA incluido) y los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta principios de 2026.

Desde agosto de este año, el paso, que conecta las vías de servicio de ambos sentidos de la A-6, se encontraba únicamente habilitado para el tránsito peatonal y ciclista, sin de momento abrirlo a vehículos pesados (autobuses y camiones).

Desde el comienzo de la actuación se han realizado los siguientes trabajos, apeo provisional del paso superior, zapata y pilas en la mediana de la autovía A-6 para el nuevo apoyo central, saneo del tablero, mediante el fresado del paquete completo del firme y la retirada con hidrodemolición de la parte superior del hormigón.

Otros trabajos son el refuerzo del tablero con la colocación de nueva armadura, hormigonado de la zona central del paso superior, extendido de un producto de alta resistencia e impermeabilizante en toda la parte superior del tablero, salvo la zona central y demolición de la parte central de los voladizos.

Los trabajos restantes hasta la finalización de las obras son los siguientes, reconstrucción de voladizos del tablero en la parte central, ejecución de riostra bajo tablero para conectarlo con las nuevas pilas, impermeabilización del tablero, reposición del firme, elementos de señalización y sistemas de contención.

Otras actuaciones son la protección de paramentos de hormigón, reconstrucción de la mediana de la autovía A-6 tras la retirada de los apeos provisionales o reposición del firme en la autovía una vez finalicen los desvíos de tráfico, cuya planificación podrá verse alterada en caso de condiciones meteorológicas adversas.