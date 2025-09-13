Este es el municipio de Madrid con casi nula delincuencia donde se ha reforzado la seguridad

El Ayuntamiento de Fresno de Torote ha decidido prolongar durante el mes de septiembre el dispositivo especial de vigilancia nocturna que ya puso en marcha en agosto. Se trata de un proyecto piloto que refuerza la seguridad en el municipio en un periodo en el que aún muchas familias aprovechan para salir de vacaciones.

El servicio consiste en un vehículo que patrullará las calles entre las diez de la noche y las siete de la mañana. Su recorrido cubrirá tanto el casco urbano como las urbanizaciones de Los Olmos y El Jardín de Serracines.

Aunque los datos de la Guardia Civil señalan que los delitos en Fresno de Torote son prácticamente inexistentes, el Gobierno municipal no quiere bajar la guardia. “La seguridad de los vecinos es una prioridad y queremos seguir protegiéndoles por la noche en este mes en el que todavía muchos siguen de vacaciones”, ha señalado la alcaldesa, Ana Isabel Arias.

El Ejecutivo local subraya que esta medida complementa la labor de la Guardia Civil, que presta servicio todo el año en la localidad. “Este refuerzo refleja nuestro compromiso con el cuidado y el bienestar de todos”, ha añadido la regidora.