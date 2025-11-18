Estos artistas darán un concierto gratis en el centro de Madrid: fecha, horario y ubicación

Este último año, el centro de Madrid ha sido protagonista de miles de encuentros entre artistas y su público. Recientemente, Pablo Alborán convocaba a los españoles en la Puerta del Sol para dar un pequeño concierto gratuito frente a miles de personas que llenaron cada esquina de la plaza. Sin embargo, a pocos días del encendido oficial de las luces de Navidad, nadie en la capital esperaba ningún espectáculo en el kilómetro cero.

Pero Madrid siempre está llena de sorpresas y esta vez no iba a ser menos. Ayer por la tarde, varios artistas confirmaban un concierto en honor a los 40 años de Apple en España. Una vez más, antes de que acabe el año, la Puerta del Sol será el epicentro de esta celebración que espera acoger a miles de personas frente a la puerta de la famosa tienda de la marca estadounidense.

Concierto gratuito en la Puerta del Sol

Bajo el nombre de 'El Encuentro', Apple ha organizado un concierto gratuito con la actuación de hasta cuatro artistas confirmados. La compañía busca reforzar su unión con la cultura española mediante un acto que reflejará sus años en el país. El espectáculo contará con un gran escenario frente a su tienda en la Puerta del Sol dónde el acceso será gratuito, y por lo que todo el mundo podrá disfrutar de esta reciente propuesta musical.

Previsto para este miércoles 19 de noviembre, se espera que la plaza reúna a cerca de 15.000 personas, teniendo en cuenta la asistencia a eventos anteriores de este mismo calibre. Al final, tal y cómo ha informado la compañía, se trata de celebrar la creatividad española y el papel que ha tenido Apple en ella.

Acto 'El Encuentro' de Apple en Madrid Apple

Artistas y horario confirmado

El concierto será el miércoles 19 de noviembre a las 20:00 horas frente a la tienda de Apple. Con acceso gratuito y a la espera de recibir miles de personas, la policía desplegará controles de acceso para controlar, dentro de lo posible, el aforo. Aunque se desconoce la duración del concierto, se puede estimar que dure hasta la noche ya que cuenta con hasta 4 artistas confirmados.

Organizado por Apple y Little Spain, productora del madrileño C.Tangana, el cartel es digno de un festival de música. En el escenario se subirán Dellafuente, Amaia, Israel Fernández y Yerai Cortés, poniendo cierre a una celebración totalmente española y donde el flamenco y las raíces andaluzas resaltarán en Madrid.

40 años de Apple en España

Apple consolidó su presencia en España con la apertura de su primera tienda en Barcelona en 2010. Cuatro años más tarde, la marca estadounidense llegó a la capital con su famosa Apple Store Puerta del Sol en el edificio histórico que albergaba el Gran Hotel París. Aunque ha conservado elementos originales del edificio, la tienda es un conjunto de minimalismo y alta tecnología. Desde su apertura en Sol, Apple ha abierto más tiendas en la capital, sumando un total de cuatro locales grandes donde poder comprar sus productos más famosos.