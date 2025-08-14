Estos son los conciertos gratuitos de los que poder disfrutar hoy y mañana en las fiestas más castizas de Madrid

Con San Cayetano y San Lorenzo ya en el recuerdo, Madrid encara este caluroso verano con otra de las fiestas más castizas, que durarán hasta el domingo 17 de agosto. El distrito Centro se transforma en un escenario abierto donde se mezclan la devoción, la tradición y la música en directo para todos los públicos.

Plazas, calles y rincones se vestirán de mantones y farolillos para rendir homenaje a una de las imágenes más queridas por los madrileños. Los Jardines de las Vistillas y la plaza de la Paja serán los epicentros de una programación gratuita.

Jueves 14

En los Jardines de las Vistillas, a las 19:00 h., se presentará Music Time, seguido de un guiñol familiar. A las 20:30 h, Manuel de Segura ofrecerá la actuación castiza Chulería Castiza. El principal concierto será a cargo de Antonio Carmona que se subirá al escenario a partir desde las 21:45 h. hasta las 23:30, hora que dará comienzo la actuación del DJ Alberto Hache hasta la 1:15 h.

En la plaza de la Paja, a las 19:30 h. habrá un taller infantil de pintura de abanicos y marionetas. A las 20:00 h. se celebrará el Concurso de Mantones de Manila y media hora después tendrá lugar el Concurso de Chotis (máximo 10 parejas). Sus inscripciones se podrán realizar media hora antes. A las 21:00 h. actuará la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y a las 22:00 h. concierto estelar con Los Invaders x Mahou. A las 00:00 h se cantará la Salve a la Virgen de la Paloma a cargo de Manuel de Segura, seguido por DJ Tama a las 00:15 h.

En Cava Baja y plaza del Humilladero, del 14 al 17 de agosto, se celebrará la III Edición del Campeonato Internacional de Mus de 12:00 a 17:00 h y de 20:00 a 24:00 h y se celebrará el primer concurso de música acústica sin amplificación, ambos organizados por ADELA (Asociación de Empresarios de la Latina). A ello se sumarán los concursos de parchís y dominó de 19:00 a 24:00 h, y de 22:00 a 01:00 h. organizado por Asociación de Empresarios Cava Baja.

Viernes 15

La cita culminante llega mañana, 15 de agosto, con los actos solemnes en honor a la Virgen de la Paloma. A las 12:30 h. se iniciará la tradicional Ofrenda Floral en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma (C/ Paloma 19-21), seguida, a las 13:00 h., de la Misa Solemne en la iglesia homónima. Media hora más tarde, el momento más emocionante para muchos: la Bajada del cuadro de la Virgen por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, a las 14:15 h. El día se cerrará con la procesión, que partirá a las 20:00 h. desde la iglesia, recorriendo el barrio entre aplausos y vítores.

La jornada festiva se completa con una potente agenda musical. En los Jardines de las Vistillas, la tarde arranca a las 19:00 h. con Muñeco de Nieve, seguido de The Zona Rock Band (20:00 h.) y el pop de Pol 3.14 (21:30 h.). La pista se quedará encendida hasta la madrugada con el DJ Alberto Hache (23:00 a 1:15 h.).

En la plaza de la Paja, el mediodía se llena de sabor castizo con entremeses (13:00 h.), mientras que la tarde invita a viajar con La Alfombra Mágica (19:30 h.) y a bailar con el DJ Pakito (20:30 h.). A las 22:30 h. tomará el relevo la banda Metropop y, cuando el reloj marque la medianoche, la Salve a la Virgen resonará en la voz de Mari Pepa de Chamberí. El cierre correrá de nuevo a cargo del DJ Pakito a partir de las 00:15 h.