Estos son el jefe y la jefa famosos que desearían tener los niños madrileños

Si el futuro laboral de las niñas y niños de la Comunidad de Madrid se decidiera hoy, muchas querrían fichar por una empresa en la que Aitana fuese la jefa, mientras que ellos optarían por 'currar' a las órdenes del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.

Así se desprende de la 19ª encuesta 'Qué quieres ser de mayor' elaborada por Adecco, que dibuja un mapa de aspiraciones conde la cantante catalana lidera el ranking de jefas deseadas por las chicas (20,8%), seguida de la astronauta Sara García (13,5%), sus madres (8,3%), Lalachus (6,7%), Lola Índigo (4,7%) o Aitana Bonmatí (3,6%). Además, el 2,9% estaría dispuesta a trabajar para una amiga. En el caso de los niños, el líder ideal es el futbolista Mbappé (22,8%), seguido del tenista Carlos Alcaraz (18,9%), sus padres (12,3%), el streamer Ibai Llanos (11,8%) y también amigos (10,1%).

En el ranking también se han colado el presentador David Broncano, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y el astronauta Pablo Álvarez.

El estudio, que ha contado con la participación de menores madrileños de entre 4 y 16 años, muestra además que sus aspiraciones profesionales son muy similares en relación a ediciones anteriores del estudio.

El documento, consultado por Europa Press, también revela que ellas siguen queriendo ser principalmente profesoras (21,2%). En el segundo puesto, vuelve a colarse la profesión de futbolista (17,7%), seguida de veterinaria (12,6%), médica (7,3%) y psicóloga (6,1%). Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, peluquera y arquitecta. Ellos, en cambio, se inclinan por ser futbolistas (23%), policías (16,1%), youtubers (14,3%), informáticos (13,8%) o bomberos (10,2%).

Además, en el 'top 10' también hay aspiraciones de ser ingenieros, cocineros, abogados, jugadores de baloncesto o astronautas.