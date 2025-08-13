"Estoy metido en la nevera y chorreando de sudor": así se vive la ola de calor en Madrid

Madrid atraviesa una de las olas de calor más intensas de los últimos años. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por temperaturas que podrían superar los 40 °C en el centro y sur de la península, con alerta activa hasta el lunes 18 de agosto. Este episodio térmico ha puesto a prueba tanto a los ciudadanos como a los sistemas de salud y protección civil, generando preocupación por sus efectos sobre el bienestar y la seguridad de la población.

Durante las madrugadas, el calor extremo hace difícil conciliar el sueño. La ciudad apenas desciende de los 25 °C por la noche, obligando a los residentes a buscar cualquier recurso para mantenerse frescos. Entre ventiladores, aire acondicionado o soluciones improvisadas, algunos recurren al humor para soportar la situación. Un joven malagueño que vive en Madrid se ha hecho viral en TikTok compartiendo su experiencia, un testimonio que refleja la realidad de muchos durante esta ola de calor.

Atrapado en su propia nevera para escapar del calor

A través de su cuenta en TikTok, un joven malagueño (@aledoomingueez) que se mudó a Madrid acabó publicando un vídeo grabado a las 4:30 horas de la madrugada, enseñando cómo intenta huir del intenso calor de la noche. "Eh chicas, son las 4 y media de la mañana, en Madrid, estoy aquí metida en la nevera porque no se puede colgar, no se puede colgar", relata.

Su expresión muestra completamente la frustración que sienten muchos madrileños frente a las temperaturas que convierten la hora de dormir en un auténtico desafío. Sin embargo, este joven intenta tomárselo con mucho humor. "No es solo ventilador, es un ventilador de aire caliente. Y aquí estoy, tía, me voy a meter la cabeza aquí por culo. Te lo juro que yo no había visto esto en mi vida", explica con aspecto cansado.

Su testimonio se ha convertido en un reflejo de la realidad de muchos ciudadanos, que buscan alternativas para soportar jornadas y noches de calor extremo. "Me levanto chorreando de sudor. Por favor, no puedo más. Tengo mucho sueño", afirma al final del vídeo.

Cómo protegerse del calor extremo

El calor extremo ha dejado casos graves en Madrid. El 9 de agosto, un joven de 25 años sufrió un golpe de calor en el distrito de Fuencarral, alcanzando una temperatura corporal de 41,9 °C. A nivel nacional, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha estimado que más de 1.500 muertes han sido atribuibles al calor en lo que va de verano, un aumento del 42 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Por ello, Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones durante las horas de mayor calor, entre las 12:00 y las 17:00 horas. Entre las medidas preventivas destacan: