Un estudio señala a los madrileños como los peores turistas nacionales: "son chulos y prepotentes"

Cada verano, Madrid experimenta una bajada intensa de habitantes. Muchos de ellos buscan refugio en las playas o los pueblos para disfrutar del descanso y las altas temperaturas que se registran en la capital. Sin embargo, esto implica una llegada masiva de turistas madrileños que no siempre son bienvenidos.

Muchas regiones de España ya han consolidado una percepción negativa a estos turistas, que reciben críticas durante los meses estivales. Este fenómeno, conocido popularmente como "madrileñofobia" ha cobrado relevancia en los últimos años, con quejas de vecinos que se sienten saturados por la masificación. Ahora, un estudio reciente pone y cifras a estas percepciones.

Un sentimiento de rechazo e invasión

A finales de junio de 2025, la empresa de movilidad Zity by Mobilize realizó un estudio entre más de 1.100 españoles para conocer las opiniones sobre el turismo nacional, con especial atención al perfil de los turistas madrileños. Los resultados reflejan un panorama en muchos casos polémico: un 35,5% considera que los madrileños son los turistas con peor comportamiento. Una cifra que supera a la de otras comunidades como Cataluña (21,3%) y Andalucía (13,3%).

Este posicionamiento ya se ha hecho notar entre los turistas madrileños. Más del 68% reconoce sentirse señalado o rechazado cuando viaja fuera de la región. Sin embargo, esta sensación va más allá de los números: el 59,5% se muestra incómodo cuando emplean términos como "plaga" o "invasores", al referirse a ellos.

Por qué ocultar ser de Madrid

La encuesta de Zity ha demostrado que aproximadamente el 33% de los madrileños han llegado a ocultar su procedencia para evitar conflictos. Esta práctica revela un nivel de rechazo que se siente en el panorama nacional. La percepción generalizada es que los turistas madrileños tienden a ser exigentes, poco respetuosos con las normas y costumbres locales. Por otro lado, más de la mitad de los madrileños entrevistados defiende que estas críticas son exageradas e injustas, alimentando un sentimiento de "victimismo madrileñofóbico".

Adjetivos que describen a los madrileños

En cuanto a las características asociadas a los turistas madrileños, la encuesta recogió la percepción ciudadana a través de adjetivos:

Chulos : 37,5%

: 37,5% Prepotentes : 36,5%

: 36,5% Sabelotodo : 29,2%

: 29,2% Rudos : 22,3%

: 22,3% Demandantes: 21,7%

Frente a estos términos negativos, solo un 22,5% consideró a los madrileños como "cosmopolitas" y un 20,9% como "sociables". Este predominio desfavorable hacia los habitantes de Madrid, pone en la mesa la necesidad de fomentar un turismo respetuoso y consciente con la gente y el ambiente.