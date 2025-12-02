Los estudios constatan que en Madrid se tarda entre 20 y 40 minutos de media en encontrar aparcamiento

Madrid sigue ampliando y modernizando su red de aparcamiento público con nuevas modalidades, precisamente en un momento de máxima afluencia de personas al centro de la capital por las fiestas navideñas. Ayer, en concreto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, visitó uno de los aparcamientos más grandes y antiguos del centro de Madrid que ha sufrido un profunda remodelación: el aparcamiento subterráneo de Plaza de España, que data de los años sesenta y que ahora recibe el nombre de «hub de movilidad sostenible Plaza de España 360».

Entre otras cosas porque combina distintas formas de moverse: carsharing, alquiler de vehículos, Bicipark, distribución logística de mercancías o armarios donde poder dejar la maleta mientras uno se da una vuelta por Madrid. «Estas iniciativas con políticas de movilidad nos permiten tener los mejores datos de caslidad del aire que nunca ha habido en la historia», dijo el regidor.

El recién remodelado aparcamiento, con 25.973 m² de superficie total, entre las calles Gran Vía y Princesa, es una infraestructura de tres plantas bajo rasante, con capacidad para 838 vehículos y ha contado con una inversión de 10,89 millones de euros, según explicó Martínez Almeida, que estuvo acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Con la apertura del aparcamiento de Santa Ana y Luna-Tudescos, son ya ocho los hubs de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, tras la puesta en marcha de los de Canalejas, Recoletos, paseo de Artilleros, plaza del Carmen y Cortes.

En el caso del aparcamiento de Santa Ana, cuya apertura está prevista el 5 de diciembre, «la reforma ha permitido renovar el diseño de esta infraestructura y dotarla de un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas y con 149 de esas plazas con recarga eléctrica», asegura el Ayuntamiento. El hub de Luna-Tudescos reabrirá el 11 de diciembre, una vez finalizada la reforma que ha contado con una inversión de 6,2 millones. Dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas. De ese total, 197 cuentan con recarga eléctrica. Suma 313 plazas de rotación y 132 reservadas a residentes de este entorno (con un abono mensual de 70 euros), todas ellas electrificadas y con tres para personas con movilidad reducida. Además, el aparcamiento tiene 50 plazas para motocicletas.

Los expertos valoran de forma positiva estos hubs. Ramón Ledesma, socio de la consultora Impulso by Pons, cree que la gestión del espacio público, cada vez más limitado, es uno de los grandes retos urbanos. De hecho, apunta que diversos estudios señalan que «un coche compartido puede sustituir entre 7 y 13 vehículos privados, lo que permite liberar hasta un 25% del espacio público destinado a aparcamiento en zonas densas». Además, el informe «INRIX Global Traffic Scorecard» revela que en grandes ciudades europeas los conductores pueden perder hasta 40 minutos buscando aparcamiento; en Madrid, estudios municipales sitúan este tiempo entre 20 y 40 minutos en el centro. «Soluciones que integran accesibilidad para la logística de última milla y fomentan la movilidad compartida, como los nuevos hubs, van en la dirección correcta. Escalar este modelo será clave para lograr una ciudad más habitable, eficiente y sostenible», asegura Ledesma.