Evacuadas 19 personas tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak

19 personas fueron evacuadas ayer tras caer al agua en el embalse del Atazar mientras hacían kayak, según ha informado 112 Comunidad de Madrid. El suceso tuvo lugar durante el día de ayer después de que casi una veintena de personas fuesen rescatadas mientras practicaban kayak. A causa de una fuerte racha de viento, varias embarcaciones volcaron, cayendo como consecuencia sus ocupantes pero resultando todos ilesos.

Tal y como trasladó 112 Comunidad de Madrid, el dispositivo de rescate fue efectuado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y por el El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112). También intervinieron Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.