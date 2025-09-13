Una explosión en un bar de Puente de Vallecas causa 21 heridos, cinco de ellos graves

Una fuerte explosión ha sacudido esta tarde el distrito de Puente de Vallecas. A las 15:01 horas, el 112 recibió el aviso de un estallido en la confluencia de la calle Manuel Maroto con Palomeras. El balance provisional asciende a 21 heridos: tres en estado grave y dos potencialmente graves, según han informado Samur-Protección Civil y SUMMA 112.

Los equipos de emergencia desplegaron de inmediato un amplio operativo. Uno de los heridos graves fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, otro permanece intubado en el 12 de Octubre y un tercero está a la espera de evacuación. El resto presentan lesiones de carácter leve.

La fachada del establecimiento destrozada Jesús G. Feria

En la zona trabajan 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, apoyadas por la unidad canina, que rastrea el edificio en busca de posibles atrapados. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal opera con drones para evaluar desde el aire los daños estructurales y descartar riesgos de derrumbe.

Los servicios de emergencia en el lugar del suceso Jesús G. Feria

Aunque la hipótesis principal apunta a una fuga de gas, los bomberos continúan con los trabajos de desescombro y análisis para confirmar el origen de la deflagración. El suceso no ha generado incendio ni, de momento, peligro inminente de colapso del inmueble. El perímetro permanece acordonado por unidades de Policía Nacional y Policía Municipal, que mantienen alejados a los vecinos mientras prosiguen las labores de rescate y seguridad.