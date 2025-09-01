Getafe castrará al 80% de los gatos censados antes del fin de legislatura

El Ayuntamiento de Getafe, que encabeza la socialista Sara Hernández, se compromete a que, antes de finalizar la legislatura, el 80% de los gatos censados serán castrados para controlar la población de las colonias felinas.

Jesús Pérez, concejal de Medio Ambiente, señala que “con esta medida apostamos por mejorar la convivencia entre vecinas y vecinos y gatos comunitarios, además de una medida por el bienestar de los felinos que serán esterilizados, desparasitados y atendidos por un veterinario si fuese necesario”.

Actualmente en Getafe hay 132 colonias felinas censadas, con algo menos de 1.600 gatos. Alcanzar el objetivo de esterilizar, identificar y desparasitar al 80% permitiría estabilizar la población de gatos callejeros y disminuiría la aparición de nuevas camadas de lactantes en la vía pública que satura las vías de adopción de las asociaciones, voluntarias y el propio CPA de Getafe, explican.