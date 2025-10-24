Golpe policial: desmantelado un "narcopiso" en Puente de Vallecas

Un operativo conjunto llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha permitido desmantelar un "narcopiso" que operaba en el distrito de Puente de Vallecas y detener a dos personas por un delito contra la salud pública.

Los arrestados, que eran hermanos, comerciaban presuntamente con droga ante un menor de edad que residía en ese domicilio, según han informado fuentes de ambos cuerpos policiales.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que desde este punto de venta, regentado por dos hermanos, se distribuían diferentes sustancias estupefacientes.

Así, el pasado 8 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda. En su interior, los agentes se han incautado de 250 dosis de cocaína, diez dosis de heroína, así como básculas de precisión y 720 euros en efectivo. Finalmente, un hombre y una mujer han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.