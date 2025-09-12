La gran fiesta de la cerveza regresa a Madrid: Paulaner inaugura el Oktoberfest en la capital

Madrid vuelve a vivir el espíritu bávaro con la llegada del Oktoberfest al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Del 11 al 21 de septiembre, el emblemático espacio en pleno corazón de la capital se transforma en una auténtica carpa de Múnich en la que la cerveza Paulaner -marca que forma parte del porfolio de Heineken- se convierte en la gran protagonista. El evento ofrece diferentes horarios para que nadie se quede sin participar: jueves y viernes a partir de las 20:00 horas y fines de semana con doble pase, al mediodía y por la noche.

Asimismo, la cita trae consigo todo lo necesario para recrear el ambiente bávaro: largas mesas para compartir entre amigos, jarras de cerveza fría, camareros vestidos con los trajes tradicionales y una oferta gastronómica que incluye desde pretzels hasta salchichas y platos típicos germanos como chucrut o codillo. La música en directo, tanto de bandas como de DJs, marca el ritmo de la celebración y sirve de escenario para concursos populares como los levantamientos de jarra o juegos tradicionales que despiertan la competitividad entre los asistentes. Como broche final, cada jornada culmina con un brindis multitudinario en el que todos gritan al unísono: "¡Prost!".

Oktoberfest de Paulaner Heineken España Heineken España

Madrid junto a Gijón son las primeras ciudades en dar la bienvenida al Oktoberfest, antes de que la fiesta se traslade a Barcelona, donde tendrá lugar entre el 2 y el 19 de octubre en Fira Montjuïc. Junto a estas tres grandes sedes oficiales, la ruta cervecera se extiende a otras ciudades españolas como Valencia, Villajoyosa, Gerona, Murcia y Alicante. De esta forma, "España se convierte en un mapa festivo en el que la cultura alemana viaja de norte a sur y de este a oeste, confirmando que el Oktoberfest ya forma parte del calendario cultural y lúdico del país", explica la cervecera Heineken.

En todos estos destinos, Paulaner será la encargada de poner el sabor genuino del Oktoberfest. Elaborada en Múnich bajo la histórica ley de pureza alemana, esta cerveza mantiene intacta su esencia desde hace siglos, lo que la convierte en una de las más reconocidas a nivel mundial.

Para quienes no puedan ir a este evento, Paulaner mantiene abierta durante todo el año la opción del Biergarten en la terraza de Warehouse Madrid, un palacete del siglo XIX en la calle Lagasca. Allí, con entrada libre hasta completar aforo, se puede disfrutar de un ambiente cervecero diario de 12:00 a 00:30 horas, ampliado hasta la 01:30 los fines de semana.