Grave un joven de 18 años tras ser agredido en Parla

Un joven de 18 años ha resultado herido grave tras sufrir una agresión la noche de este jueves en Parla y ha sido trasladado al hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo.

La agresión se produjo en torno a las 21:31 horas del jueves en la vía pública, en el número 4 de la calle Fernando III El Santo, según han informado fuentes del Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

A su llegada el SUMMA 112 estabilizó a este joven, lo intubó y lo trasladó en estado grave al hospital 12 de Octubre.

Policía Nacional está a cargo de la investigación de lo ocurrido.