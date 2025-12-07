La Guardia Civil detiene en Meco a dos hombres por el robo de catalizadores

La Guardia Civil ha detenido en Meco a dos varones presuntamente implicados en una serie de robos de catalizadores cometidos en distintos municipios de la comarca del Henares. Las detenciones se enmarcan en una investigación abierta después de que, en las últimas semanas, se registrara un notable aumento de denuncias por la sustracción de este componente fundamental de los vehículos, cuya extracción se ha convertido en un delito cada vez más habitual debido al valor de los metales preciosos que contiene.

Fuentes del instituto armado han informado de que la intervención se produjo la semana pasada, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia preventiva detectó movimientos sospechosos en torno a un vehículo estacionado. Minutos después, los agentes interceptaron a dos hombres que acababan de sustraer un catalizador de un coche. Los investigadores sospechaban que se trataba de autores reincidentes y decidieron proceder a su identificación y registro.

Durante la inspección del automóvil en el que se desplazaban, los guardias civiles localizaron una mochila que contenía diversas herramientas habitualmente empleadas en este tipo de robos, como sierras, gatos hidráulicos y llaves especializadas para el desmontaje rápido del componente. Junto a estos utensilios, también hallaron un catalizador sustraído instantes antes, lo que terminó motivando la detención inmediata de ambos individuos.

A partir de ese momento, los agentes del puesto de Meco, en coordinación con unidades de investigación de la zona, revisaron las denuncias interpuestas en los últimos meses en diferentes municipios del corredor del Henares. Tras cotejar la información disponible, atribuyeron a los dos arrestados al menos una decena de robos de catalizadores cometidos siguiendo un patrón similar: vehículos estacionados en zonas de baja iluminación, sustracciones rápidas y siempre con la misma tipología de herramientas.

El robo de catalizadores se ha convertido en una modalidad delictiva al alza en distintas zonas de la Comunidad de Madrid. Los catalizadores contienen platino, rodio y paladio, metales cuyo valor ha aumentado notablemente en el mercado negro. Esto ha llevado a bandas especializadas a sustraerlos en cuestión de minutos, aprovechando la vulnerabilidad de los vehículos estacionados y la facilidad para revender las piezas una vez extraídas.