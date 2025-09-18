La Guardia Civil rescata a un búho real herido en Madrid

Agentes de la Guardia Civil de Miraflores de la Sierra han rescatado a un búho real herido que se había refugiado una cornisa a siete metros de altura en la cantera Los Navazales, en la localidad madrileña de Valdemanco.

La actuación se desarrolló por agentes de la Guardia Civil que, tras recibir una llamada de los propios trabajadores de la cantera y con su propia colaboración, lograron llegar hasta el ave y atraparlo utilizando una sábana, según ha informado la Benemérita.

Así pues, tras lograr acceder al animal y atraparlo sin producirle daños, los agentes trasladaron al ejemplar del búho real hasta las instalaciones del Centro de Recuperación de Aves Silvestres, situado en la localidad de Tres Cantos.