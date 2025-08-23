Guillermo Peinado: “Hacer sonar el himno es algo muy especial y no se puede explicar con palabras”

Desde los 11 años, una casual fiesta de cumpleaños en un rocódromo de Alcobendas encendió la chispa que hoy lo impulsa a competir contra la élite global. Guillermo Peinado, joven escalador madrileño de Colmenar Viejo, combina su formación en informática y su creciente palmarés deportivo, que incluye títulos juveniles y éxitos europeos. Su enfoque no está en los resultados, sino en la dedicación, la mejora constante y el disfrute. Ya ha debutado en finales de Copa del Mundo, se ha colgado medallas en campeonatos europeos y representa a España en pruebas de alto nivel.

¿Qué recuerdos tienes de tus inicios en la escalada en Madrid, tu ciudad natal?

Recuerdo no querer dejar de escalar en Alcobendas y la ilusión por descubrir nuevos sectores en La Pedriza. También me fijaba mucho en escaladores buenos e intentaba replicarlo, pura motivación.

Has formado parte del proyecto Sputnik desde muy joven. ¿Qué significa para ti pertenecer a esa “familia” deportiva?

Significa mucho. Para mí es muy importante estar rodeado de personas y profesionales que me apoyen, me acompañen y me ayuden a crecer y a mejorar como persona y como deportista, tenerlo en Sputnik es una verdadera suerte. Como en cualquier ámbito de la vida, para poder crecer y mejorar cubriendo etapas cuando toca, es fundamental rodearse de los mejores profesionales y eso lo tengo en mi equipo.

En 2023 revalidaste el título de campeón de España de dificultad. ¿Cuál fue el momento más intenso o decisivo de esa competición?

El momento decisivo fue tener la capacidad de escalar la vía de la final tranquilo y sin presión; y el más intenso, celebrarlo con mi familia.

Lograste tu primer oro absoluto internacional en 2023. ¿Cómo viviste esa experiencia y qué significó para ti?

Con mucha ilusión. Cuando consigues tu primer oro internacional se cumplen muchos sueños, pero sobre todo, se confirma que el trabajo y el esfuerzo siempre ofrece una recompensa. Hay muchos escaladores como tú que trabajan por el mismo objetivo y subir al primer escalón del podium es una sensación increíble. Cuando consigues tu primer oro internacional representando a tu país, hacer sonar el himno es algo muy especial y no se puede explicar con palabras.

¿Cómo se estructura tu día a día en Madrid? ¿Cómo combinar entrenamientos, descanso y vida personal?

Me levanto sobre las 8 o 9 de la mañana, desayuno y me voy a entrenar. Empiezo con algo de movilidad y después continúo con la escalada, lo que aproximadamente hago en 5 horas. Luego vuelvo a casa, como y descanso un rato. Por la tarde, a veces me gusta ir a pescar, pasar tiempo con mi familia, jugar a videojuegos o quedar con mis amigos.

Guillermo Peinado entrenando en Sputnik. Cedida.

En tu caso, entrenas en Sputnik Climbing por su apuesta por nutrición, psicología o fisioterapia. ¿Cuál de estos apoyos ha sido clave en tu evolución como deportista?

Son tres aspectos clave en el día a día de cualquier deportista de alto nivel que aspire a encontrar su mejor versión y su mejora constante. El hecho de disponer de un equipo de fisios que te cuidan y te miman es clave. La parte nutricional también es fundamental y he tenido grandes progresos en los últimos meses.

Compartes equipo con jóvenes como Iziar Martínez, campeona de España de dificultad en 2023 y revalidación del título nacional. ¿Qué destacarías del ambiente que vivís como grupo? ¿Alguna anécdota que recuerdes con especial cariño?

Creo que es muy importante rodearte de buenos amigos y compañeros de equipo que compartan tus objetivos, con quienes puedas recorrer el camino y progresar juntos. Al apoyarse y motivarse mutuamente, el progreso es mayor y la experiencia mucho más enriquecedora, cantidad de anécdotas sin las cuales nuestro día a día no sería el mismo.

¿Qué sientes al representar a Madrid en campeonatos nacionales e internacionales?

Me siento muy orgulloso y motivado; es una gran responsabilidad y a la vez un honor poder representar a Madrid en competiciones tan importantes.

¿Cuáles son tus objetivos deportivos para 2025 y qué metas tienes a medio plazo?

En la última Copa del Mundo molaría mucho pasar a finales; y en el Campeonato del mundo, igual, pasar a finales estaría muy bien.

Si pudieras dejar un mensaje a los jóvenes madrileños con sueños deportivos, ¿qué les dirías desde tu experiencia?

Que no dejen de hacer nunca lo que les gusta y que sigan luchando y entrenando para lograr sus sueños.