Guitarricadelafuente revienta el Movistar Arena

Madrid ardió anoche con la voz quebrada y luminosa de Guitarricadelafuente, que puso el broche final a su gira Spanish Leather Tour con un concierto multitudinario en el Movistar Arena, donde colgó el cartel de sold outante casi 18.000 personas. Un cierre de ciclo por todo lo alto, emotivo y visceral, que consolidó al músico castellonense como una de las figuras más queridas y genuinas de la nueva canción española.

El concierto fue una celebración de su segundo disco, "Spanish Leather", publicado el pasado mayo. Un trabajo más maduro, introspectivo y atrevido, donde Álvaro Lafuente, su verdadero nombre, se adentra en terrenos más eléctricos y narrativos, sin abandonar el poso folclórico y mediterráneo que lo distingue. “He aprendido a poner menos filtros”, decía hace unos meses en una entrevista. Y eso fue exactamente lo que ofreció sobre el escenario: verdad sin adornos.

Desde el primer acorde, el público entendió que no iba a asistir a una simple sucesión de canciones, sino a un viaje emocional y sensorial. El escenario, cubierto literalmente de tierra, olía a raíces, a campo, a algo vivo. La puesta en escena jugó con texturas naturales, luces cálidas y momentos performativos que aportaban una dimensión teatral al espectáculo. La iluminación —a ratos íntima, a ratos desbordante— acompañó un recorrido por todo el disco.

El público, entregado desde el primer minuto, coreó cada letra y celebró cada silencio. Cuando sonó "Agua y Mezcal", el estadio entero vibró y con "Guantanamera", Guitarricadelafuente logró lo impensable: convertir un tema clásico en un rito colectivo, con palmas, lágrimas y una ovación que duró varios minutos. Fue uno de los momentos más intensos de la noche. La recta final llegó con "Tramuntana", que cerró el concierto envuelta en una atmósfera casi sagrada. Solo, con su guitarra y una luz dorada cayendo sobre él, Guitarricadelafuente despidió la gira con la serenidad de quien sabe que ha tocado algo más que notas: tocó el corazón de miles de personas. No todo fue perfecto, el sonido, hizo que en algunos momentos no se le entendiese bien cuando se dirigía al público, pero nada de eso restó brillo a una actuación que fue pura emoción. Hubo humanidad, hubo sudor, hubo verdad. Y eso, en tiempos de artificio, es un lujo escaso.

Entre los asistentes, además de un público intergeneracional, se dejaron ver Los Javis, Penélope Cruz y Rosalía, que no quisieron perderse el cierre de gira. Los directores y la actriz acompañan al cantante también en su salto al cine: Guitarricadelafuente participa en "La bola negra", la nueva película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, donde compartirá pantalla con Cruz, Lola Dueñas y Miguel Bernardeau.

Pero anoche no se habló de rodajes, ni de estrenos, ni de fama. Solo de música. De la magia que ocurre cuando un artista desnuda sus canciones ante miles de personas y consigue que cada una de ellas se reconozca en su voz. Guitarricadelafuente lo hizo. Y lo hizo a lo grande: reventando el Movistar Arena y dejando claro que el folk, cuando se canta con alma, puede llenar estadios.