¿Hay colegio mañana en Madrid, día de la Inmaculada Concepción? Esto dice el calendario escolar

Diciembre es un mes marcado por la combinación de clases, evaluaciones finales y festivos que interrumpen la rutina habitual. Para estudiantes, docentes y familias, estas fechas suponen la oportunidad de organizar actividades, viajes y celebraciones antes de que comiencen las vacaciones de Navidad.

En la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, diciembre concentra algunos de los festivos más significativos del año, muchos de ellos de origen religioso. Entre ellos, destaca la festividad de la Inmaculada Concepción, que tradicionalmente da inicio al periodo navideño.

Por qué se celebra la Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, una festividad de origen religioso que conmemora que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Este dogma, fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en 1854 mediante la bula Ineffabilis Deus. a festividad tiene profundas raíces históricas en España, donde desde hace siglos se celebra con actos religiosos y culturales. Más allá de su significado doctrinal, el 8 de diciembre también marca el inicio del ambiente navideño.

¿Hay colegio el 8 de diciembre?

Según el calendario escolar oficial de la Comunidad de Madrid, el 8 de diciembre es un día no lectivo. Esto significa que los colegios permanecerán cerrados y no habrá actividad educativa durante esta jornada. Se trata de uno de los pocos festivos de diciembre antes del inicio de las vacaciones de Navidad, que permiten a los estudiantes y a los docentes disponer de un día de descanso adicional.

Festivos y calendario escolar 2026

Después del 8 de diciembre, los días festivos en Madrid antes de la finalización del año se centran principalmente en las vacaciones de Navidad, que suelen comenzar a mediados de diciembre y extenderse hasta la primera semana de enero.

De cara a 2026, el calendario escolar de la Comunidad de Madrid incluirá los festivos nacionales y autonómicos más importantes, como la Semana Santa, el Día del Trabajo y la Asunción de la Virgen, además de los días no lectivos específicos que se establezcan en la normativa educativa autonómica.