La nueva rebaja fiscal de Madrid, que muchos desconocen, y beneficia a 14.000 ciudadanos

Una medida, "muy madrileña", que muchos desconocen. El impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, ha sufrido un cambio notable en la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Se trata de una "nueva rebaja fiscal" con la que "se elevará del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad". El cambio es aplicable a todo el Grupo III de parentesco, lo que supondrá "un ahorro aproximado de 140 millones de euros anuales", según los cálculos de la Comunidad.

Y todo, después de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobase esta nueva rebaja fiscal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que beneficiará a alrededor de 14.000 ciudadanos, con un ahorro, como decíamos, de 140 millones de euros anuales, convirtiéndose así en la primera región de España que amplía los beneficiarios entre hermanos y tíos y sobrinos, aplicándose además a todo el grupo III de parentesco.

Además, se incrementa al 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, eliminando la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cuantía. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público ante notario para donaciones de hasta 10.000 euros.

Con esta nueva rebaja, cuya entrada en vigor está prevista para los próximos meses, son ya un total de 32 las bajadas de impuestos aprobadas desde 2019 por los gobiernos presididos por Isabel Díaz Ayuso, según destaca el gobierno regional.

Comunidad sin impuestos propios

La Comunidad de Madrid destaca que es la única región de España que no tiene tributos propios y lidera desde 2020 el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal en España, elaborado anualmente por expertos independientes de la Fundación para el Avance de la Libertad y la 'Tax Foundation' de EE.UU.

En cuanto a la recaudación, la Comunidad de Madrid ingresó 897 millones de euros más (+7,2%) en 2022 del tramo autonómico del IRPF, hasta sumar 13.392 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda en su liquidación para las CCAA presentada a finales de 2024.