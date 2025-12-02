Heridas dos personas tras ser apuñaladas en Usera, una de ellas grave

Dos personas han resultado heridas durante la madrugada de este martes en el madrileño barrio de Usera tras recibir varias puñaladas por la espalda, según ha informado Emergencias Madrid.

A las 4:00 horas, Samur Protección Civil ha atendido en la calle Juan Español de Usera a un varón de 29 años con dos heridas de arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

Los servicios de emergencia también han atendido a un segundo paciente con herida leve igualmente en la espalda, que ha rechazado traslado, según ha detallado Emergencias Madrid.