Herido grave en un accidente en la A-42, de entrada a Madrid

Un conductor ha resultado herido potencialmente grave en un accidente de tráfico ocurrido este martes por la noche en la A-42, en sentido entrada en la capital madrileña, ha informado Emergencias Madrid.

Los bomberos tuvieron que rescatar al herido, que tras ser estabilizado fue trasladado al Hospital Doce de Octubre.

El conductor de otro de los vehículos implicados ha sido atendido con una lesión en el hombro y ha sido trasladado al Hospital Clínico.

La Guardia Civil investiga las causas del accidente.