Herido grave en un accidente en la A-42, de entrada a Madrid

Los bomberos tuvieron que rescatar al herido, que tras ser estabilizado fue trasladado al Hospital Doce de Octubre

MADRID, 11/11/2025.- Un conductor ha resultado herido potencialmente grave en un accidente de tráfico ocurrido este martes por la noche en la A-42, en sentido entrada en la capital madrileña. Los bomberos tuvieron que rescatar al herido, que tras ser estabilizado fue trasladado al Hospital Doce de Octubre. EFE/Ayuntamiento de Madrid SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Un conductor herido grave en un accidente en la A-42Ayuntamiento de MadridAgencia EFE
  • Miranda Valliniello
Un conductor ha resultado herido potencialmente grave en un accidente de tráfico ocurrido este martes por la noche en la A-42, en sentido entrada en la capital madrileña, ha informado Emergencias Madrid.

Los bomberos tuvieron que rescatar al herido, que tras ser estabilizado fue trasladado al Hospital Doce de Octubre.

El conductor de otro de los vehículos implicados ha sido atendido con una lesión en el hombro y ha sido trasladado al Hospital Clínico.

La Guardia Civil investiga las causas del accidente.

