Herido grave un ciclista de 17 años en un accidente de tráfico en Madrid

Un joven de 17 años ha resultado gravemente herido en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este lunes con la bicicleta de Bicimad que conducía, en el que también se ha visto implicado un turismo, en la zona de la estación de Metro de Montecarmelo en el distrito madrileño de Fuencarral.

El accidente ha tenido lugar a las 2 horas en la avenida Monasterio de Silos y a la llegada de los facultativos de Emergencias el menor se encontraba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico severo, ha informado Emergencias Madrid.

Los facultativos han intubado al menor y lo han trasladado muy grave a un hospital.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado para esclarecer cómo ocurrió el accidente.