Herido grave un hombre de 35 años en Alcalá de Henares tras ser acuchillado

Un hombre de 35 años se encuentra herido grave tras sufrir una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo y un golpe en la cabeza en Alcalá de Henares, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales que se encuentran investigando los hechos.

La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido en torno a las 9:30 horas de este sábado cuando han avistado a un hombre que estaba en el suelo y no respondía, ha informado el portavoz de Emergencias112 Comunidad de Madrid, Javier Chivite, en un audio difundido a los medios.

Cuando han llegado los sanitarios hasta el lugar de los hechos han intubado a la víctima y le han trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave.