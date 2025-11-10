Horario de los supermercados hoy en Madrid por el Día de la Almudena: Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo...

Madrid celebra el Día de la Almudena, festivo local que este año se traslada al lunes al caer el 9 de noviembre en domingo. Como suele ocurrir en estas fechas, los horarios de los supermercados presentan ajustes. Aquí tienes un resumen para organizar tu compra.

Mercadona

La mayoría de establecimientos permanecerán cerrados hoy en Madrid. De forma puntual, alguno podría abrir con su horario habitual (9:00-21:30 horas o similar). Antes de desplazarte, conviene confirmar el horario en el buscador de tiendas de Mercadona, ya que puede variar por zona y centro.

Carrefour

Los hipermercados y supermercados Carrefour abrirán con su horario habitual, en términos generales de 9:00-22:00 horas, con diferencias según el formato (Express, Market, Hiper) y el centro concreto. Para conocer el horario exacto de hoy, consulta la ficha de tu tienda en la web o la app de Carrefour.

Alcampo

Apertura en horario normal en la red de Alcampo, en torno a 9:00-22:00 horas, con posibles ajustes puntuales según ubicación y centro comercial. Por precaución, verifica el horario de tu establecimiento en su sitio web antes de ir.

Lidl

Las tiendas Lidl operarán con su horario habitual, generalmente de 9:00 a 22:00 horas, salvo excepciones. Te recomendamos revisar el localizador de Lidl para confirmar la apertura y las horas exactas del establecimiento al que vayas a acudir.

Aldi

Horario normal, en la mayoría de casos de 9:00 a 22:00 horas. Para evitar sorpresas, comprueba el horario de tu tienda en el localizador oficial de Aldi, porque puede haber diferencias entre tiendas.

DIA

Apertura general de 10:00 a 22:00 horas, aunque algunas tiendas operarán en horario reducido, por ejemplo de 10:00 a 14:30 horas. Si vas a un DIA concreto, confírmalo en su página de horarios para saber si mantiene la jornada completa o solo mañana.

Ahorramás

Horario habitual, en términos generales de 9:00 a 21:30 horas. Lo más recomendable es verificarlo en el buscador de tiendas de Ahorramás.