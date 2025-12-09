Hospital de Torrejón: van a por ella

España tiene una Sanidad pública y privada que es la envidia de muchos países. Todo lo bueno es caro y una sanidad pública a la que venían a Madrid holandeses a operarse gratis de los ojos tiende a quebrar.

A la derecha se le ocurrieron fórmulas mágicas e inventaron el «modelo Alcira», dar entrada a privados para hacer hospitales y pagar en diferido.

Madrid tiene su Alcira en el Hospital de Torrejón. Público, pero construcción y gestión médica privada.

Hay consenso de que algunos de los importantes servicios de un centro público funcionan mejor con el sector privado (seguridad, limpieza, comida,...), pero la gestión sanitaria pública no puede estar solo en manos de un privado. Ya no digamos si este privado es un especulador que quiere calentar la empresa para venderla. No basta decir que las frases del gerente se han sacado de contexto (me lo creo) o que hay guerra entre directivos (seguro). La verdad es que el jefe Torrejón pidió a los médicos ganar más dinero, como si los pacientes fueran tornillos. Una vergüenza que le descalifica para el sector.

La mejor definición que he leído estos días está en el linkedln del doctor Abarca Cidón que ha dicho que la información «ha sido utilizada como arma para arremeter indiscriminadamente contra todo el sector sanitario privado, sin matices, sin rigor y sin ningún tipo de prudencia».

El objetivo es darle fuerte a la enemiga número 1 (Isabel Díaz Ayuso). Van a por ella. La artillería mediática ha sido dura porque le han dado buena munición.

Las concesiones, lo dijimos con la limpieza, deben tener más inspección. Ahora espero los hechos tras las palabras de la enemigo número 1: «Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia».