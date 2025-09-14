Los hospitales públicos de Madrid escalan posiciones en el ranking mundial de especialidades médicas y tecnología con IA

Los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid siguen ganando peso en los listados internacionales de referencia. La última encuesta elaborada por la revista estadounidense Newsweek, con la participación de miles de profesionales sanitarios y pacientes de todo el mundo, sitúa a varios centros madrileños en puestos destacados tanto por su excelencia clínica en diferentes especialidades como por su apuesta en tecnología e inteligencia artificial.

El Hospital Universitario La Paz ha sido uno de los grandes protagonistas de este año: mejora posiciones en varias categorías y se coloca como líder indiscutible en Endocrinología, lo que lo convierte en número uno en España en esta disciplina. Además, escala hasta el puesto 17 en Cirugía Ortopédica y Traumatología, el 19 en Cardiología y el 20 en Urología.

El Gregorio Marañón también sobresale con su clasificación en Cirugía Cardíaca (19), Neumología (25) y Neurocirugía (34). Mientras, el Hospital Infantil Niño Jesús se coloca en el puesto 28 de Pediatría.

Otros centros que experimentan una notable subida son el 12 de Octubre, que se estrena en Neurología, y el Ramón y Cajal, que aparece por primera vez en Pediatría y Neurocirugía, ampliando así su reconocimiento internacional.

En conjunto, todos los hospitales madrileños incluidos en Traumatología y Cirugía Ortopédica escalan 44 puestos respecto al año anterior: La Paz (+5), Gregorio Marañón (+9), 12 de Octubre (+18) y Fundación Jiménez Díaz (+18).

Los resultados del ranking de Newsweek se basan en las opiniones de miles de médicos, gestores y profesionales de la salud de todo el mundo, además de en certificaciones de calidad y en encuestas de satisfacción a pacientes. La edición de este año recogió valoraciones entre los meses de mayo y julio de 2025.

La excelencia de la sanidad madrileña no solo se refleja en las especialidades médicas. La región también destaca en la clasificación mundial de hospitales inteligentes 2026, que reconoce a los 350 centros punteros por su integración de tecnologías como la telemedicina, la inteligencia artificial o los sistemas automatizados.

En este apartado aparecen siete hospitales públicos madrileños:

Gregorio Marañón (47) y 12 de Octubre (60), ambos mejorando respecto al año anterior.

La Paz (80).

Clínico San Carlos (154).

Ramón y Cajal (249).

Fundación Jiménez Díaz (277).

Infanta Leonor (322).

Con estos resultados, los hospitales de Madrid se consolidan como referentes internacionales. Según la Comunidad de Madrid, la inclusión de centros públicos madrileños en puestos tan relevantes “supone un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales y a la apuesta de la región por una sanidad de vanguardia”.