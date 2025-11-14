Las huelga de autobuses que amenaza con paralizar la Sierra de Madrid

Los trabajadores de Autocares Julián de Castro S.A., empresa perteneciente al Grupo Avanza, han anunciado un calendario de huelga que afectará al transporte público de varios municipios de la Sierra y a los servicios discrecionales, incluidas rutas escolares, durante noviembre y diciembre.

Los paros, que se realizarán en días alternativos de noviembre y diciembre, tendrán lugar en horario de mañana, según ha detallado en un comunicado el Ayuntamiento de Torrelodones.

En noviembre están previstos los días 17, 18, 24 y 25, entre las 05.30 y las 09.30 horas, mientras que en diciembre continuarán los días 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26 y 29, de 06.00 a 09.00 horas.

La falta de servicio afectará a las líneas interurbanas 630, 631, 632, 633, 634, 635 y 904, así como a las líneas urbanas L1, L2, L4, L5 y al servicio especial SE6.