Huelga de médicos en España: estos son los servicios mínimos en Madrid y cómo afecta a tu consulta

España encara una nueva tensión en su sistema sanitario a raíz de la convocatoria de una huelga nacional de cuatro días que afectará a hospitales, centros de salud y servicios de urgencias. La protesta, que coincide con un escenario de saturación estructural y creciente presión, vuelve a poner en primer plano la situación de los profesionales y la organización del Sistema Nacional de Salud.

Las jornadas de paro previstas han generado expectación e incertidumbre entre la ciudadanía, que busca conocer con exactitud qué servicios se verán alterados y cómo funcionará la atención durante este periodo. Además de los paros, están previstas diferentes movilizaciones en todo el país, incluida una manifestación central en Madrid que reunirá a profesionales de distintas comunidades autónomas.

Qué reclaman los médicos en España

La huelga ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otras organizaciones profesionales tras un largo proceso de negociaciones con el Ministerio de Sanidad para actualizar el Estatuto Marco del personal del SNS, vigente desde 2003. Pese a casi tres años de reuniones, los sindicatos consideran que la propuesta del Gobierno no refleja las necesidades reales de la profesión ni resuelve problemas estructurales que arrastran desde hace décadas.

Entre las reivindicaciones centrales figura la exigencia de un Estatuto Marco específico para los médicos, con un ámbito de negociación propio y representantes exclusivos, al entender que su formación y responsabilidad requieren un tratamiento diferenciado. También rechazan la actual clasificación profesional, que iguala titulaciones MECES III y MECES II, y reclaman la creación de un grupo A1+ que reconozca su nivel académico y tenga efectos retributivos.

Otros puntos clave son la reforma del régimen de guardias, que actualmente no se consideran actividad extraordinaria y pueden derivar en jornadas superiores a 45 horas semanales, la eliminación de la movilidad forzosa y la revisión de un régimen de incompatibilidades que califican de discriminatorio. En conjunto, el colectivo asegura que la propuesta del Ministerio de Sanidad perpetúa una situación laboral precaria y no garantiza condiciones dignas para la asistencia sanitaria.

Servicios mínimos en Sanidad

La Administración fijó el 1 de diciembre un conjunto de servicios mínimos destinados a compatibilizar el derecho a huelga con la atención esencial. En los hospitales, las plantillas deberán ser equivalentes a las de un domingo o festivo, incluyendo al personal de guardia programada. Además, se imponen refuerzos obligatorios en áreas críticas como Urgencias, Cuidados Intensivos, Oncología, Pediatría, Laboratorios, Diálisis, Farmacia, entre otros.

Puerta de urgencias del Hospital Cínico San Carlos en Madrid. Cristina Bejarano La Razón

En Atención Primaria, los centros con más de cuatro profesionales deberán garantizar por turno dos médicos de familia y un pediatra. En el ámbito extrahospitalario, la cobertura será del 100% para dispositivos esenciales como UVIs móviles, vehículos de intervención rápida, atención domiciliaria y recursos aéreos.

El personal en formación también queda afectado. El 35% de los residentes deberá cubrir la jornada ordinaria, y el 100% de quienes tengan guardia programada deberá realizarla. Además, se prevén alteraciones en consultas externas, hospitalización y actividad programada entre los días 9 y 12 de diciembre, por lo que se recomienda a los usuarios revisar sus citas y prepararse para posibles cambios.

Manifestación en Madrid: horario y recorrido

En Madrid, la principal movilización tendrá lugar este martes a las 10:00 horas, con una manifestación que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) se ha sumado a la convocatoria con el objetivo de visibilizar la situación del sector en la comunidad y reclamar un marco normativo que dignifique la profesión. Según el Comité de Huelga, en paralelo a la marcha madrileña se celebrarán concentraciones en todas las comunidades autónomas, con el fin de demostrar que el conflicto es de carácter estatal y no un problema aislado.