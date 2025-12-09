Huelga de médicos en Madrid: "Hemos visto que no le importamos y que le da igual romper el juguete"

Una jornada de huelga en la Sanidad -no solo madrileña- que no será la única. Vendrán más. Todo contra los planes de la ministra de Sanidad, Mónica García, de orillar las demandas de los médicos y hacer un totum revolutum de profesionales sanitarios. Una situación que ha provocado la huida de los facultativos del sistema público de salud ante las malas condiciones de trabajo, con jornadas de hasta 48 horas y bajas retribuciones. Frente a ellos, esta misma mañana, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha llamado a la calma y ha asegurado que el nuevo Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Esta es la historia de un tremendo fracaso", ha enfatizado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, nada más arrancar la marcha porque el colectivo había depositado "enormes esperanzas en que se mejoraran las cosas e injusticias" que el estatuto marco de 2003 había perpetrado contra médicos y facultativos.

Sin embargo, consideran que la reforma que ha negociado Sanidad con los sindicatos que representan al conjunto de trabajadores del SNS no lo ha conseguido, manteniendo las guardias y la precariedad, y siguen negando un estatuto propio que reconozca las particularidades de estos profesionales.

Los sindicatos médicos critican precisamente que el texto se esté negociando con otras organizaciones sindicales, en las que ellos tienen una pequeña representación a través de FSES. "Queremos que esto se negocie con nosotros", ha subrayado Hernández antes de pedir perdón a los pacientes por las molestias que puedan causar estos cuatro días de parón.

También ha lamentado que Ministerio y comunidades se pasen la pelota, y que el primero argumente que las competencias retributivas son autonómicas y las segundas justifiquen que no mejoran los sueldos por ser competencia del Ministerio, como la paga extra.

Pero de lo que más se quejan es de las condiciones del ejercicio de su profesión: "No tiene ningún sentido que en Primaria se estén atendiendo 4.050 pacientes forzados o que haya médicos 60-70 horas a la semana, no tiene ningún sentido que nos estiren como chicles", ha criticado.

El problema no es que no haya médicos, ha proseguido Hernández, sino que "no están bien gestionados". "Nos están engañando, unas veces desde el Ministerio, otras veces desde las comunidades", ha advertido.

A la manifestación también ha acudido la portavoz de Sanidad de Vox María Fuster que ha denunciado las "décadas de abandono por parte de la administración pública, de vapuleo y pisoteo a estos profesionales".