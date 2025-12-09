Huelga de médicos en Madrid contra el trágala de Mónica García

Mañana de reivindicación en Madrid contra los planes de la líder de Más Madrid, Mónica García, de hacer tabla rasa con el pilar fundamental del sistema sanitario español: los médicos. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes, 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha indicado que el objetivo de esta huelga es lograr un Estatuto Marco propio "que dignifique la labor profesional y ponga fin a las injustas condiciones laborales que arrastra el colectivo médico".

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

Según el Comité de Huelga de los médicos, habrá concentraciones en todas las comunidades autónomas. En el caso de Madrid, la huelga arrancará con una manifestación este martes a las 10 horas, que comenzará en el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad.

Entre sus reivindicaciones, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, "de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", añaden.

Los médicos consideran que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación. Además, apuntan que no se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III con la creación del grupo A1+, "con las consecuencias retributivas que ello conlleva".

En cuanto a la jornada de guardias, los sindicatos señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las 'necesidades del servicio' sigue vigente a pesar de todo", critican.

Además, indican que la movilidad forzosa se mantiene en el nuevo Estatuto Marco y rechazan el régimen de incompatibilidades "discriminatorio".