Un incendio sin heridos en una azotea de la Gran Vía obliga a cortar el tráfico

El fuego se ha producido al arder material plástico en la cubierta del Edificio Matesanz

MADRID, 21/01/2024.- Miembros del cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal se han personado hoy Domingo en la calle Gran Via de Madrid, para sofocar un incendio que se ha declarado en un restaurante de la gran arteria madrileña. EFE / Emergencias Madrid. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***.
Incendio en la Gran VíaAgencia EFE
  • Efe
    Agencia Efe
Creada:
Última actualización:

Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía madrileña ha causado este sábado una aparatosa columna de humo negro y ha obligado a cortar el tráfico por dicha calle entre las plazas de Cibeles y de España, si bien no ha habido heridos y el fuego se ha extinguido en escasos minutos.

Según trasladan a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el incendio se ha producido al arder material plástico en la cubierta del inmueble, que se trata del Edificio Matesanz, uno de los más emblemáticos de la Gran Vía.

Al lugar se han dirigido cuatro dotaciones de Bomberos, que han controlado y extinguido el fuego rápidamente.

El tráfico ha estado cortado durante unos 20 minutos, según ha informado en redes sociales el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.

