Un incendio sin heridos en una azotea de la Gran Vía obliga a cortar el tráfico

Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía madrileña ha causado este sábado una aparatosa columna de humo negro y ha obligado a cortar el tráfico por dicha calle entre las plazas de Cibeles y de España, si bien no ha habido heridos y el fuego se ha extinguido en escasos minutos.

Según trasladan a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el incendio se ha producido al arder material plástico en la cubierta del inmueble, que se trata del Edificio Matesanz, uno de los más emblemáticos de la Gran Vía.

Al lugar se han dirigido cuatro dotaciones de Bomberos, que han controlado y extinguido el fuego rápidamente.

El tráfico ha estado cortado durante unos 20 minutos, según ha informado en redes sociales el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid.