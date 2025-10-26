Un ingeniero industrial calcula cuanto cuesta mantener abierto el Primark de Gran Vía: "no te lo imaginas"

El ingeniero industrial Jaime Pla, CEO de la startup Suop, ha realizado un detallado análisis de los costes operativos que implica mantener abierto el establecimiento de Primark en la Gran Vía de Madrid. Según sus cálculos, la tienda requiere una inversión mensual superior a los 11,7 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 392.000 euros diarios solo para cubrir sus gastos básicos de funcionamiento.

El emblemático local, que cumple diez años desde su apertura en octubre de 2015, ocupa 12.500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y está considerado como el segundo mayor establecimiento de la cadena a nivel mundial. Su privilegiada ubicación en el número 32 de la céntrica calle madrileña explica en parte la magnitud de algunos de sus gastos más significativos.

El desglose de los costes millonarios

El análisis de Pla identifica varias partidas fundamentales que conforman este desembolso millonario. La plantilla de aproximadamente 600 empleados representa un coste salarial cercano a los dos millones de euros mensuales. A esto se suma el alquiler del local, estimado en 1,8 millones de euros al mes, una cifra acorde con el valor de los inmuebles en esta zona de la capital.

Otros gastos operativos esenciales incluyen alrededor de 100.000 euros mensuales destinados a servicios de limpieza, seguridad y seguros. Los suministros básicos como luz y agua suponen aproximadamente 20.000 euros al mes, según las estimaciones del ingeniero. La partida más cuantiosa, sin embargo, corresponde al inventario, con una inversión mensual de 7,7 millones de euros en mercancía.

A pesar de esta abrumadora cifra de gastos, Jaime Pla asegura que Primark "vende lo suficiente para cubrirlo y ganar un 11% de beneficio". Este modelo de negocio, basado en altos volúmenes de venta y rotación de producto, demostraría la viabilidad económica de macrotiendas incluso con estructuras de coste tan elevadas como la del emblemático establecimiento madrileño.